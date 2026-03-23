Ειδήσεις | Διεθνή

Κολομβία: Συνετρίβη στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος με πάνω από 110 επιβαίνοντες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κολομβία: Συνετρίβη στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος με πάνω από 110 επιβαίνοντες
Μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη στην νότια Κολομβία, σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή, το οποίο μετέφερε 110 στρατιωτικούς

Μεταγωγικό αεροσκάφος των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες ανέφερε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού. «Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο Blu Radio, στο αεροσκάφος τύπου C-130 επέβαιναν 110 στρατιωτικοί. Συνετρίβη σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή, επισημαίνει.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη περιοχή. Το Blu Radio μεταδίδει πως περίπου 20 επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Fuel pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Οι απειλητικοί κύκλοι του Ιράν - Μαγνήτης ο Αλέξης - Πώς διαβάζει τη Νέα Αριστερά ο Καρανίκας - 25η Μαρτίου στο Γιοχάνεσμπουργκ

Στις 26 Μαρτίου η ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού - Συνετή αύξηση εισηγείται η Νίκη Κεραμέως

tags:
Κολομβία
Στρατός
Αεροπορικό δυστύχημα
