Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI, Ρόμπερτ Μιούλερ

«Ο Ρόμπερτ Μιούλερ πέθανε. Ωραία. Χαίρομαι που πέθανε. Δεν θα μπορεί πλέον να βλάπτει αθώους», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Ο Ρόμπερτ Μιούλερ, πρώην διευθυντής του FBI (2001-2013) και γνωστός για τον ρόλο του ως ειδικού εισαγγελέα που επιφορτίσθηκε με την έρευνα περί ρωσικής ανάμειξης στις προεδρικές εκλογές του 2016, η οποία σημάδεψε την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, πέθανε σε ηλικία 81 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του, αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ που φρόντισε να κοινοποιήσει την χαρά του.

Ο Ρόμπερτ Μιούλερ ορίσθηκε ειδικός εισαγγελέας το 2017 και επέβλεψε επί δύο σχεδόν χρόνια την έρευνα σχετικά με πιθανή συμπαιγνία μεταξύ της Μόσχας και του υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016.

Άνθρωπος συγκρατημένος και διακριτικός, έφερε εις πέρας την αποστολή του με άκρα μυστικότητα και τον Απρίλιο του 2019 παρουσίασε τα συμπεράσματά του σε έναν τόμο περισσότερων των 400 σελίδων.

Εκεί περιέγραφε τις ρωσικές προσπάθειες για την παροχή βοήθειας της Μόσχας προς τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016, αλλά πρόσθετε ότι δεν είχε συγκεντρώσει αποδείξεις για συνωμοσία μεταξύ της Μόσχας και της προεκλογικής ομάδας του ρεπουμπλικανού υποψηφίου.

«Ο Ρόμπερτ Μιούλερ πέθανε. Ωραία. Χαίρομαι που πέθανε. Δεν θα μπορεί πλέον να βλάπτει αθώους», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ