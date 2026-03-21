Είκοσι χώρες δηλώνουν έτοιμες να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Newsroom
Μια εικοσαριά χώρες - μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία - δήλωσαν σήμερα πως είναι «έτοιμες να συμβάλουν στις προσπάθειες» που απαιτούνται προκειμένου να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί ουσιαστικά από το Ιράν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι χώρες αυτές, κυρίως ευρωπαϊκές, καταδίκασαν επίσης τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις που έθεσαν στο στόχαστρο πλοία και υποδομές πετρελαίου και αερίου, απαιτώντας «άμεσο και παγκόσμιο μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές».

Η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Δανία, η Λετονία, η Σλοβενία, η Εσθονία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Νότια Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία και το Μπαχρέιν είναι οι υπόλοιπες χώρες που υπογράφουν την ανακοίνωση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακρίβεια: Ετοιμάζεται το «οπλοστάσιο» για τα μέτρα κατά του νέου σοκ

Ενεργειακές υποδομές στο στόχαστρο: Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του νέου ενεργειακού ρίσκου

Τις πρώτες αυξήσεις στα αεροπορικά φέρνει το ράλι στα καύσιμα

Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή
