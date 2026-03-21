Πεζεσκιάν σε Μόντι: «Άμεση διακοπή της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ για να τελειώσει ο πόλεμος»

Newsroom
Ο Πεζεσκιάν μίλησε τηλεφωνικώς νωρίτερα σήμερα με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να υπάρξει «άμεση παύση» της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ όπως τη χαρακτήρισε, ώστε να τελειώσει ο πόλεμος και η ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή, όπως ανέφερε η πρεσβεία του Ιράν στην Ινδία σε ανάρτηση σήμερα στο X.

Ο Πεζεσκιάν είπε στον Μόντι ότι θα πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη μιας τέτοιας «επίθεσης» στο μέλλον. Κάλεσε επίσης την ομάδα μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών BRICS να διαδραματίσει ανεξάρτητο ρόλο στο να σταματήσει η επίθεση εναντίον του Ιράν.

Ο Ιρανός πρόεδρος πρότεινε ένα περιφερειακό πλαίσιο ασφαλείας που θα περιλαμβάνει χώρες της Δυτικής Ασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη χωρίς εξωτερική παρέμβαση, σύμφωνα πάντα με την πρεσβεία της χώρας στην Ινδία.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση νωρίτερα σήμερα στο X, ο Μόντι είπε πως καταδικάζει τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στη Μέση Ανατολή κατά τη συνομιλία που είχε με τον Πεζεσκιάν.

Ο Ινδός πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και ότι οι θαλάσσιες οδοί θα παραμείνουν ανοικτές και ασφαλείς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ναρέντρα Μόντι (Narendra Modi)
Ιράν
Ινδία
