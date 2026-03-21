Ιταλία: Δυο νεκροί και πέντε τραυματίες από χιονοστιβάδα στο Άνω Αδίγη

Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε σκιέρ στο Άνω Αδίγη της βόρειας Ιταλίας. Ο μέχρι τώρα απολογισμός, σύμφωνα με τις αρχές, είναι δυο νεκροί και πέντε τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης, υπάρχει ένας αγνοούμενος.

Η ομάδα σκιέρ, συνολικά, απαρτιζόταν από είκοσι ανθρώπους οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με μηχανισμό γεωεντοπισμού.

Η παροχή βοήθειας ήταν άμεση, με έξι ελικόπτερα και ογδόντα, συνολικά, μέλη της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας, των Αλπινιστικών Πρώτων Βοηθειών αλλά και σωστικών συνεργείων που εστάλησαν από την Αυστρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ