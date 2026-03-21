Οι Metallica «σώζουν ζωές» - 40.000 μονάδες αίματος σε έναν χρόνο

Η μουσική μπορεί να εμπνέει, να ενώνει και να συγκινεί. Στην περίπτωση των Metallica, όμως, αποδείχθηκε ότι μπορεί να σώσει και ζωές.

Οι Metallica με τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό μετέτρεψαν την περιοδεία τους σε παγκόσμια καμπάνια αιμοδοσίας, συγκεντρώνοντας περίπου 40.000 μονάδες αίματος.

Αρχικά, η δράση επικεντρώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διοργανώθηκαν αιμοδοσίες σε επιλεγμένες στάσεις της περιοδείας. Ωστόσο, η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, οδηγώντας σε επέκταση της εκστρατείας και εκτός συνόρων. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: πάνω από 25.000 αιμοδοσίες στις ΗΠΑ και συνολικά περίπου 40.000 παγκοσμίως.

