Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα αναπτύξει πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης στα αμερικανικά αεροδρόμια, αν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν συμφωνήσουν αμέσως στη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αεροδρομίων.

«Θα μετακινήσω τους απίθανους και πατριώτες Πράκτορές μας της ICE στα Αεροδρόμια όπου θα κάνουν Ασφάλεια όπως κανείς άλλος μέχρι τώρα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
ICE
gazzetta
gazzetta reader insider insider