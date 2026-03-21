Ο Τραμπ απειλεί να στείλει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα αναπτύξει πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης στα αμερικανικά αεροδρόμια, αν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν συμφωνήσουν αμέσως στη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αεροδρομίων.

«Θα μετακινήσω τους απίθανους και πατριώτες Πράκτορές μας της ICE στα Αεροδρόμια όπου θα κάνουν Ασφάλεια όπως κανείς άλλος μέχρι τώρα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.