ΗΠΑ: «Έχουμε μειώσει την ιρανική απειλή στα Στενά του Ορμούζ»

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι έχει «μειώσει» την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, βομβαρδίζοντας αυτήν την εβδομάδα μια υπόγεια εγκατάσταση που στέγαζε κυρίως πυραύλους κρουζ.

«Όχι μόνο καταστρέψαμε την εγκατάσταση, αλλά και εξαλείψαμε εγκαταστάσεις υπηρεσιών πληροφοριών και αναμεταδότες ραντάρ πυραύλων που χρησιμοποιούνταν για να επιτηρούνται οι κινήσεις των πλοίων», δήλωσε ο πλοίαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

H Centcom είχε ήδη πει την Τρίτη, 17 Μαρτίου ότι ο βομβαρδισμός αυτός πραγματοποιήθηκε στην ιρανική ακτή με τη βοήθεια ειδικών βομβών ("bunker busters"), κεφαλών άνω των δύο τόνων που εισδύουν εις βάθος σε κρυμμένους στόχους κάτω από το έδαφος.

«Το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποίησε αυτή την ενισχυμένη υπόγεια εγκατάσταση προκειμένου να αποθηκεύει «διακριτικά» αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ, κινητούς εκτοξευτές πυραύλων και άλλο εξοπλισμό που συνιστούσε σοβαρό κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα», είπε ο ναύαρχος.

Με τον βομβαρδισμό αυτό, «η ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και εκεί γύρω, είναι, εξαιτίας αυτού, μειωμένη, και δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε [να πλήξουμε] αυτούς τους στόχους», πρόσθεσε ο Μπραντ Κούπερ.

Χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέπτονται να «μειώσουν σταδιακά» τις επιχειρήσεις τους στη Μέση Ανατολή εναντίον του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», μερικές ώρες αφότου ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν επιθυμεί κατάπαυση του πυρός.

Ο αποκλεισμός, ουσιαστικά, των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης από τις 28 Φεβρουαρίου, είναι η αιτία σοβαρής κρίσης στο διεθνές εμπόριο και ιδιαίτερα στο εμπόριο των υδρογονανθράκων, προκαλώντας αύξηση της τιμής τους σε όλο τον κόσμο.

Στο βίντεο αυτό, που δημοσιοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ακριβώς τριών εβδομάδων πολέμου, ο ναύαρχος Κούπερ αναφέρει πως 8.000 ιρανικοί στόχοι έχουν χτυπηθεί από τον αμερικανικό στρατό, εκ των οποίων 130 ιρανικά πλοία, που είναι «η μεγαλύτερη επίθεση εναντίον του Πολεμικού Ναυτικού μιας χώρας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι στόχευσαν ένα ισραηλινό μαχητικό F-16

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο ισραηλινό μαχητικό F-16 που πετούσε πάνω από το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου, μια σύγκρουση που επεκτάθηκε από τότε στη Μέση Ανατολή.

«Εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκει στο σιωνιστικό καθεστώς επλήγη στις 03:45 στο κέντρο του Ιράν», ανέφεραν στον ιστότοπό τους Sepah News οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει από την πλευρά του νωρίτερα ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν, χωρίς να διευκρινίζει το είδος του αεροπλάνου.

Πρόσθεσε πως «καμία ζημιά δεν προκλήθηκε στο αεροσκάφος».

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν οι ιρανικές και οι ισραηλινές δηλώσεις αναφέρονται στο ίδιο συμβάν.

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν επίσης εικόνα που δείχνει καπνό στον ουρανό, λέγοντας ότι ένα άλλο αεροσκάφος τέθηκε στο στόχαστρο, χωρίς να διευκρινίζουν ούτε το είδος του αεροσκάφους ούτε αν ανήκε στο Ισραήλ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο αυτήν την εικόνα.

Οι πληροφορίες αυτές κυκλοφορούν μερικές ημέρες αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος F-35 «επλήγη και υπέστη σοβαρές ζημιές στον ουρανό [ενώ πετούσε] πάνω από το κεντρικό Ιράν».

Προχθές, Πέμπτη, το CNN μετέδωσε, επικαλούμενο δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, πως ένα αμερικανικό F-35 «πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή αφού επλήγη από ιρανικά πυρά».

Ιρανική επίθεση κατά αεροπορικών βάσεων σε ΗΑΕ και Κουβέιτ

Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους και drone κατά των αεροπορικών βάσεων Αλ-Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αλι Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις κατά των ιρανικών νησιών στον Κόλπο, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ στο Ιράν: Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί επίθεση εναντίον της πυρηνικής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ του Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχει διαρροή ραδιενεργού υλικού και οι κάτοικοι της περιοχής δεν κινδυνεύουν.

Ωστόσο, οι Times of Israel μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί κατά της εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνζ του Ιράν διεξήχθησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι δεν πραγματοποίησε καμία επίθεση στην περιοχή και ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις αμερικανικές δραστηριότητες εν μέσω του πολέμου.

«Η ΔΟΑΕ ενημερώθηκε από το Ιράν ότι ο πυρηνικός σταθμός της Νατάνζ δέχτηκε επίθεση σήμερα. Δεν αναφέρθηκε αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας εκτός του χώρου», ανέφερε ο Οργανισμός σε ανάρτηση στο X.

Ο διευθυντής του Οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι επανέλαβε «την έκκλησή του για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος».

Νωρίτερα, στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο συνοικίες της Τεχεράνης και της περιφέρειας της πρωτεύουσας καθώς και τη μεγάλη πόλη Ισφαχάν (κέντρο) -- επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό που δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο "στόχους του καθεστώτος".

Το Ιράν στοχοθέτησε «χωρίς επιτυχία» τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό

Σε μία κίνηση κλιμάκωσης, το Ιράν επιχείρησε να πλήξει «χωρίς επιτυχία» την αμερικανοβρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό, επιβεβαίωσε επίσημη βρετανική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, αυτή η αποτυχημένη προσπάθεια έλαβε χώρα προτού η βρετανική κυβέρνηση ανακοινώσει την Παρασκευή ότι επιτρέπει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ορισμένες από τις βάσεις της προκειμένου να πλήξουν ιρανικούς στόχους.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε πως το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς τη βάση, αλλά κανένας από αυτούς δεν έπληξε τον στόχο του, καθώς ο ένας παρουσίασε δυσλειτουργία εν πτήσει ενώ ο άλλος αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών ο πύραυλος Khorramshahr-4 που πιθανώς χρησιμοποίησε το Ιράν, ενδέχεται να έχει βεληνεκές άνω των 4.000 χλμ., αν και το βεληνεκές του είχε αποδειχθεί μόνο μεταξύ 2.000 και 3.000 χλμ. Μια τέτοια επίθεση υποδηλώνει ότι ο πύραυλος, που μπορεί να μεταφέρει βόμβες διασποράς, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το Ιράν για να χτυπήσει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη, πιθανώς μέχρι τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, καταδίκασε σήμερα μέσω εκπροσώπου τις «ανεύθυνες επιθέσεις του Ιράν» που «συνιστούν απειλή για τα βρετανικά συμφέροντα και τους συμμάχους της Βρετανίας».

Το Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, βρετανικό έδαφος, είναι μία από τις δύο βάσεις τις οποίες η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν». Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας βάση για τις ΗΠΑ, καθώς εκεί σταθμεύουν κυρίως πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά.

Η Βρετανία υπέγραψε το 2025 συμφωνία για την επιστροφή του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο, όμως διατήρησε τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία μέσω μίσθωσης διάρκειας 99 ετών.