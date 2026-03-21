Ενεργειακές υποδομές στο στόχαστρο: Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του νέου ενεργειακού ρίσκου

Η στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών LNG στον Περσικό Κόλπο επαναφέρει τον κίνδυνο διαταραχών στην καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής αλυσίδας.

Από το LNG και τα διυλιστήρια έως τους αγωγούς, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κρίσιμο κόμβο της ευρωπαϊκής ενεργειακής αλυσίδας και ταυτόχρονα σε μία από τις πιο εκτεθειμένες χώρες σε γεωπολιτικές διαταραχές.

Οι πρόσφατες επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις LNG στον Περσικό Κόλπο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το βιομηχανικό σύμπλεγμα Ras Laffan στο Κατάρ, επαναφέρουν με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο μια πάγια πραγματικότητα των γεωπολιτικών κρίσεων: ότι οι ενεργειακές υποδομές αποτελούν από τους πρώτους στόχους. Η άμεση αντίδραση των αγορών, με το πετρέλαιο να εκτινάσσεται έως τα 119 δολάρια το βαρέλι και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο να κινείται πλέον κοντά στα 50 ευρώ/MWh, αποτυπώνει ότι το ρίσκο δεν αφορά μόνο τις ροές ενέργειας, αλλά τις ίδιες τις εγκαταστάσεις που τις στηρίζουν.

Σε αυτό το σκηνικό αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πιο εκτεθειμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, λόγω του ρόλου της ως ενεργειακού κόμβου για την εισαγωγή, επεξεργασία και διανομή ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Από τα διυλιστήρια έως τις υποδομές LNG και τα δίκτυα αγωγών, η χώρα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής ενεργειακής αλυσίδας, γεγονός που την καθιστά ταυτόχρονα πιο σημαντική αλλά και πιο εκτεθειμένη σε περιόδους αστάθειας.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στα σημεία παραγωγής, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα. Τα διυλιστήρια, οι αγωγοί, οι σταθμοί LNG και οι πλωτές μονάδες επαναεριοποίησης (FSRU) μετατρέπονται σε κρίσιμους κόμβους που, αν διαταραχθούν, μπορούν να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την αγορά της περιοχής.

Η διάσταση της ασφάλειας των υποδομών αποτυπώθηκε και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να επισημαίνει από τις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ ότι «η προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών ένθεν και ένθεν θα πρέπει να αποτελεί αυτή τη στιγμή πρώτη προτεραιότητα». Η αναφορά έγινε στον απόηχο των επιθέσεων και των απειλών κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή - συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία και ευρύτερα στον Περσικό Κόλπο, οι οποίες προστατεύονται, μεταξύ άλλων, με τη συνδρομή των ελληνικών συστημάτων Patriot που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή - και τη σαφή προειδοποίηση ότι ενδεχόμενο πλήγμα σε τέτοιους κόμβους θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ πιο απότομη εκτίναξη των τιμών ενέργειας.

Ευρωπαϊκό σοκ και ελληνικός λογαριασμός: Γιατί η Ελλάδα επηρεάζεται πιο γρήγορα από το πλήγμα

Η Ευρώπη είναι σήμερα μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές παγκοσμίως σε διαταραχές LNG, καθώς περίπου το 90% του φυσικού αερίου που καταναλώνει είναι εισαγόμενο. Το LNG καλύπτει πλέον περίπου το 45%- 46% των συνολικών εισαγωγών αερίου της ΕΕ, από περίπου 20% πριν λίγα χρόνια, μετά τη δραστική μείωση των ρωσικών ροών, με τις εισαγωγές να ξεπερνούν τα 140 δισ. κυβικά μέτρα το 2025 και να εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσουν τα 180 δισ. κυβικά μέτρα το 2026. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι το LNG έχει μετατραπεί σε βασικό πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας, καθώς η Ευρώπη είχε αποφασίσει να επιταχύνει την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2027, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαταραχή σε κρίσιμες διεθνείς υποδομές μεταφέρεται σχεδόν άμεσα στις ευρωπαϊκές τιμές ενέργειας.

Η Ελλάδα επηρεάζεται ακόμη πιο γρήγορα, καθώς συνδυάζει τον ρόλο του εισαγωγέα με εκείνον του ενεργειακού κόμβου. Το LNG καλύπτει περίπου το 40%- 45% των εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας, ενώ σε ορισμένες περιόδους - όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για τον Φεβρουάριο του 2026 - προσεγγίζει ακόμη και το 50% της αγοράς. Σε συνδυασμό με τη διαμετακόμιση προς γειτονικές χώρες (όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Βόρεια Μακεδονία και ευρύτερα η Νοτιοανατολική Ευρώπη), οι διεθνείς αναταράξεις δεν απορροφώνται απλώς, αλλά ενισχύονται μέσω της λειτουργίας της αγοράς. Με άλλα λόγια, ενώ το σοκ ξεκινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ελληνική αγορά συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που το απορροφούν πιο γρήγορα και πιο έντονα.

Ελλάδα στην πρώτη γραμμή: Το πλέγμα των κρίσιμων υποδομών

Η έκθεση της Ελλάδας αποτυπώνεται στο ίδιο το ενεργειακό της σύστημα. Τα διυλιστήρια, όπως της Motor Oil Hellas στην Κόρινθο και της Hellenic Petroleum (Helleniq Energy) σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, αποτελούν κρίσιμες εγκαταστάσεις, καθώς καλύπτουν την εγχώρια ζήτηση και τροφοδοτούν με καύσιμα την ευρύτερη περιοχή.

Οι αγωγοί φυσικού αερίου αποτελούν επίσης κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, καθώς διασυνδέουν την Ελλάδα με την ευρωπαϊκή αγορά και ενισχύουν τον ρόλο της ως πύλης εισόδου. Ο Trans Adriatic Pipeline (TAP), ο Interconnector Greece-Bulgaria (IGB) και οι συνδέσεις με το σύστημα του TurkStream αποτελούν βασικούς άξονες τροφοδοσίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο ίδιο πλέγμα κρίσιμων ενεργειακών υποδομών εντάσσονται και τα ηλεκτρικά δίκτυα και οι διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ - συμπεριλαμβανομένων των υποθαλάσσιων καλωδίων που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με τα νησιά - τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες της ασφάλειας εφοδιασμού και της σταθερής λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας και η πλωτή μονάδα FSRU Αλεξανδρούπολης ενισχύουν τη θέση της χώρας ως κόμβου LNG, με ρόλο που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πυκνό και αλληλοσυνδεόμενο δίκτυο υποδομών, όπου μια διαταραχή σε ένα σημείο μπορεί να επηρεάσει συνολικά την ενεργειακή αλυσίδα.

Οι «αθέατες» πτυχές του κινδύνου

Οι διαταραχές στην αλυσίδα LNG δεν αποτυπώνονται μόνο στις τιμές ενέργειας, αλλά διαχέονται σε ολόκληρο το οικονομικό σύστημα, επηρεάζοντας κρίσιμες αλλά λιγότερο ορατές παραμέτρους. Η αύξηση του γεωπολιτικού ρίσκου οδηγεί σε άνοδο των ασφαλίστρων για τα φορτία LNG και τα πλοία μεταφοράς, επιβαρύνοντας το τελικό κόστος εισαγωγής, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα ναύλα και οι καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς οι εταιρείες αναζητούν ασφαλέστερες διαδρομές ή αποφεύγουν συγκεκριμένες περιοχές. Την ίδια στιγμή, αυξάνεται η μεταβλητότητα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, επηρεάζοντας τον προγραμματισμό παραγωγής και τις τιμές για βιομηχανία και προμηθευτές, με τις επιχειρήσεις να καλούνται να διαχειριστούν μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως προς το ενεργειακό τους κόστος.

Η αλληλεξάρτηση των υποδομών αναδεικνύει και μια ακόμη, λιγότερο προφανή διάσταση του κινδύνου: τη σύνδεση ενέργειας και νερού. Οι ίδιες οι εγκαταστάσεις - διυλιστήρια, μονάδες LNG, βιομηχανικά συμπλέγματα - αποτελούν βασικούς καταναλωτές και διαχειριστές υδάτινων πόρων, γεγονός που σημαίνει ότι ένα πλήγμα σε αυτές δεν επηρεάζει μόνο την ενεργειακή επάρκεια, αλλά μπορεί να διαταράξει και την υδροδότηση. Σε περιοχές όπως ο Περσικός Κόλπος, όπου η αφαλάτωση καλύπτει έως και το 90% της ύδρευσης, μια ενεργειακή διαταραχή μπορεί να μετατραπεί σχεδόν άμεσα σε κρίση νερού για ολόκληρες πόλεις. Έτσι, η ενεργειακή και η υδατική ασφάλεια δεν αποτελούν πλέον διακριτά πεδία, αλλά αλληλένδετες διαστάσεις της ίδιας ευαλωτότητας.

Ο ρόλος του κράτους στην προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και τα νέα δεδομένα ασφάλειας

Σε διεθνές επίπεδο, οι μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις - και ειδικά τα τερματικά LNG, τα διυλιστήρια και τα δίκτυα μεταφοράς - θεωρούνται στοιχεία «κρίσιμης εθνικής σημασίας», καθώς συνδέονται άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια, τη γεωπολιτική σταθερότητα και τη συνολική λειτουργία της οικονομίας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων υβριδικών κινδύνων - από κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές έως απειλές εν καιρώ πολέμου - η διεθνής πρακτική δείχνει ότι η προστασία τους αποτελεί πρωτίστως ευθύνη του κράτους, σε συνεργασία με τους διαχειριστές των υποδομών. Χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Νορβηγία έχουν ήδη ενισχύσει την προστασία των ενεργειακών τους συστημάτων, συνδυάζοντας στρατιωτική επιτήρηση, θαλάσσια ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια, ιδιαίτερα μετά περιστατικά που ανέδειξαν την ευαλωτότητα κρίσιμων ενεργειακών κόμβων.

Στην Ελλάδα, οι ενεργειακές υποδομές - αγωγοί, τερματικά LNG, ηλεκτρικά δίκτυα και διασυνδέσεις - έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προστασίας κρίσιμων υποδομών, με συμμετοχή αρμόδιων κρατικών αρχών και μηχανισμών ασφάλειας. Ωστόσο, τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι η ασφάλεια δεν αποτελεί πλέον θεωρητική πρόβλεψη, αλλά κρίσιμο ζήτημα επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτροπής σε ένα περιβάλλον αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου, όπου οι απειλές δεν περιορίζονται σε συμβατικές επιθέσεις αλλά περιλαμβάνουν και σύνθετες, υβριδικές μορφές πίεσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση της προστασίας υποδομών όπως τα FSRU αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο την απρόσκοπτη λειτουργία τους, αλλά τη συνολική ανθεκτικότητα της ενεργειακής αγοράς και της οικονομίας απέναντι σε ένα νέο, πιο σύνθετο σύνολο κινδύνων.