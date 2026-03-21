Οι χώρες της G7 ζητούν από το Ιράν να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ομάδας των 7 (G7) ζητούν από το Ιράν «τον άμεσο και άνευ όρων τερματισμό» των «αδικαιολόγητων» επιθέσεών του κατά των χωρών της Μέσης Ανατολής.

«Καλούμε σε άμεσο και άνευ όρων τερματισμό όλων των επιθέσεων που πραγματοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς», σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των υπουργών Εξωτερικών της G7 (Γερμανία, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ).

Το Ιράν απάντησε στην αεροπορική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά πολλών χωρών της περιοχής τόσο κατά δυτικών στρατιωτικών στόχων όσο και ενεργειακών υποδομών και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η G7 εκφράζει την «υποστήριξή της προς τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή απέναντι στις αδικαιολόγητες επιθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των συμμάχων της», αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν.

Μέχρι στιγμής, οι χώρες που έχουν δεχθεί επιθέσεις από το Ιράν δεν έχουν ανταποδώσει στρατιωτικά.

«Υποστηρίζουμε το δικαίωμα των χωρών που δέχονται αδικαιολόγητες επιθέσεις από το Ιράν ή από τους συμμάχους του να υπερασπισθούν το έδαφός τους και να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Επαναδιατυπώνουμε την αταλάντευτη στήριξή μας στην ασφάλεια, την κυριαρχία και την εδαφική τους ακεραιότητα», προσθέτουν οι υπουργοί Εξωτερικών.

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία στο Στενό του Χορμούζ, βασική παγκόσμια πετρελαϊκή αρτηρία όπου η διέλευση των πλοίων έχει ουσιαστικά διακοπεί, η G7 υπογραμμίζει «τη σημασία της διατήρησης των θαλάσσιων οδών και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, ιδίως στο Στενό του Χορμούζ και σε όλες τις συναφείς βασικές οδούς ναυσιπλοΐας , καθώς και της ασφάλειας των εφοδιαστικών αλυσίδων και της σταθερότητας των αγορών ενέργειας».

