Reuters: Ο πόλεμος στο Ιράν ξεφεύγει από τον έλεγχο του Τραμπ - Όρια εξουσίας και λάθος υπολογισμοί

Καθώς ολοκληρώνεται η τρίτη εβδομάδα πολέμου με το Ιράν, ο Τραμπ φαίνεται πως αντιμετωπίζει μία κατάσταση που έχει ξεφύγει από τον έλεγχό του: οι τιμές της ενέργειας παγκοσμίως αυξάνονται, οι ΗΠΑ βρίσκονται απομονωμένες χωρίς συμμάχου, ενώ όλο και περισσότερα στρατεύματα ετοιμάζονται να αναπτυχθούν, παρά την υπόσχεσή του ότι ο πόλεμος θα ήταν απλώς μια «σύντομη επιχείρηση».

Την Παρασκευή μάλιστα, χαρακτήρισε δειλούς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αρνήθηκαν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση των Στενών Ορμούζ και επέμεινε ότι η επιχείρηση εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο. Ωστόσο, η δήλωσή του στη συνέχεια, ότι η μάχη «κερδήθηκε στρατιωτικά» έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα καθώς το Ιράν περιορίζει τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο, ενώ παράλληλα εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τραμπ που ανέλαβε τα καθήκοντα με την υπόσχεση να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από «χαζές» επεμβάσεις, φαίνεται πλέον να μην ελέγχει ούτε την έκβαση ούτε το μήνυμα μιας σύγκρουσης που ο ίδιος συνέβαλε να ξεκινήσει. Η απουσία μιας σαφούς στρατηγικής εξόδου ενέχει κινδύνους τόσο για την προεδρική του κληρονομιά όσο και για τις πολιτικές προοπτικές του κόμματός του, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι αγωνίζονται να διατηρήσουν τις οριακές πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ο Τραμπ έχει φτιάξει για τον εαυτό του ένα αδιέξοδο που ονομάζεται πόλεμος με το Ιράν, και δεν ξέρει πώς να βγει από αυτό», δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για θέματα Μέσης Ανατολής υπό κυβερνήσεις τόσο των Ρεπουμπλικάνων όσο και των Δημοκρατικών. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή απογοήτευσής του», τόνισε.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμφισβήτησε αυτό το χαρακτηρισμό, καθώς πολλοί από τους κορυφαίους ηγέτες του Ιράν έχουν εξοντωθεί σε στοχευμένες επιθέσεις, το μεγαλύτερο μέρος του ναυτικού έχει βυθιστεί και το οπλοστάσιό του σε βαλλιστικούς πυραύλους έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. «Πρόκειται για μια αδιαμφισβήτητη στρατιωτική επιτυχία», είπε από τη μεριά του ο αξιωματούχος στο Reuters.

Τα όρια της εξουσίας του Τραμπ

Τα όρια της εξουσίας του Τραμπ - σε διπλωματικό, στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο - έχουν γίνει πλήρως ξεκάθαρα την τελευταία εβδομάδα,

Ειδικότερα, πιάστηκε απροετοίμαστος από την αντίσταση των άλλων μελών του ΝΑΤΟ και άλλων ξένων εταίρων να διαθέσουν τα πολεμικά τους ναυτικά μέσα για να συμβάλουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Reuters.

Με τον Αμερικανό πρόεδρο να μη θέλει να φανεί απομονωμένος, ορισμένοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου συμβούλεψαν τον Τραμπ να βρει γρήγορα μια «έξοδο» και να θέσει όρια στο εύρος της στρατιωτικής επιχείρησης, ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές αν αυτό το επιχείρημα είναι αρκετό για να πείσει τον Τραμπ.

Κατά την άποψη ορισμένων αναλυτών, η απροθυμία των συμμάχων αντανακλά όχι μόνο τη διστακτικότητά τους να εμπλακούν σε έναν πόλεμο για τον οποίο δεν ζητήθηκε η γνώμη τους, αλλά και μια αντίδραση στην υποτίμηση των παραδοσιακών συμμαχιών των ΗΠΑ από τον ίδιο, από την επανεκλογή του πριν από 14 μήνες.

Έχουν επίσης αρχίσει να εμφανίζονται διαφορές με το Ισραήλ, με τον Τραμπ να επιμένει ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων τίποτα για την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν, ενώ ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση είχε γίνει σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ βρίσκεται τώρα σε ένα σταυροδρόμι στην Επιχείρηση Epic Fury, χωρίς να υπάρχει σαφές σημάδι για το ποια πορεία θα ακολουθήσει.

Από τη μία, θα μπορούσε να εντείνει την αμερικανική επίθεση, καταλαμβάνοντας ενδεχομένως τον πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν στο νησί Χαργκ ή αναπτύσσοντας στρατεύματα κατά μήκος των ακτών του Ιράν για να εντοπίσει εκτοξευτές πυραύλων. Ωστόσο, αυτό θα συνεπαγόταν τον κίνδυνο μιας μακροπρόθεσμης στρατιωτικής εμπλοκής, στην οποία το αμερικανικό κοινό θα αντιτασσόταν σε μεγάλο βαθμό.

Από την άλλη, και καθώς και οι δύο πλευρές απορρίπτουν προς το παρόν τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ θα μπορούσε να κηρύξει νίκη και να προσπαθήσει να αποχωρήσει, κάτι που θα μπορούσε να αποξενώσει τους συμμάχους του Κόλπου, οι οποίοι θα έμεναν με ένα πληγωμένο, εχθρικό Ιράν - ένα Ιράν που θα μπορούσε ακόμα να επιδιώξει την κατασκευή ενός πυρηνικού όπλου και να ασκεί έλεγχο στη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο. Πάντως η Τεχεράνη από τη μεριά της έχει αρνηθεί ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Το Reuters μετέδωσε την Παρασκευή ότι ο αμερικανικός στρατός αποστέλλει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, αν και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων στο ίδιο το Ιράν.

Ο πόλεμος έχει επίσης δείξει ότι η κάποτε ισχυρή επιρροή του Τραμπ πάνω στο κίνημα MAGA εξασθενεί, με εξέχοντες influencers να εκφράζουν την αντίθεσή τους στη σύγκρουση. Αν και η βάση του τον έχει στηρίξει μέχρι στιγμής, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η δύναμή του ενδέχεται να αποδυναμωθεί τις επόμενες εβδομάδες, αν οι τιμές της βενζίνης συνεχίσουν να αυξάνονται και αποσταλούν αμερικανικά στρατεύματα.

«Καθώς η οικονομική κατάσταση εξελίσσεται οι άνθρωποι θα αρχίσουν να αναρωτιούνται: “Γιατί πληρώνω πάλι τόσο ακριβά για τη βενζίνη; ... Γιατί το Στενό του Ορμούζ καθορίζει τώρα αν θα μπορέσω ή όχι να πάω διακοπές τον επόμενο μήνα;”», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός στρατηγικός αναλυτής Ντέιβ Γουίλσον.

Λάθος υπολογισμοί

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, έχει διαμορφωθεί όλο και περισσότερο η αντίληψη εντός της κυβέρνησης ότι η σύγκρουση και οι συνέπειές της θα έπρεπε να είχαν προγραμματιστεί καλύτερα εκ των προτέρων, σύμφωνα με δύο πηγές, αν και ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αντέκρουσε λέγοντας ότι η εκστρατεία είχε σχεδιαστεί διεξοδικά και ήταν καλά εξοπλισμένη για οποιαδήποτε πιθανή δράση.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η μεγαλύτερη εσφαλμένη εκτίμηση του Τραμπ αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν θα ανταποκρινόταν σε μια σύγκρουση υπαρξιακή για εκείνο.

Η Τεχεράνη αντέδρασε χρησιμοποιώντας τους εναπομείναντες πυραύλους της και έναν στόλο οπλισμένων drones, προκειμένου να αντισταθμίσει τη στρατιωτική υπεροχή των εχθρών της, επιτιθέμενη σε γειτονικά κράτη του Κόλπου και κλείνοντας σχεδόν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, τη διαδρομή διακίνησης του ενός πέμπτου του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ανεξάρτητα από το αν ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του είχαν προβλέψει τους κινδύνους, δεν κατάφεραν να τους αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.

«Δεν κατάφεραν να εξετάσουν διεξοδικά τα ενδεχόμενα σενάρια σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μια σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να πάρει λάθος τροπή, όπου τα πράγματα ενδέχεται να μην εξελίσσονταν σύμφωνα με το σχέδιο που είχαν καταρτίσει», δήλωσε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ Τζον Μπας, ο οποίος υπηρέτησε στο Αφγανιστάν και στην Τουρκία.

Καθώς η σύγκρουση παρατείνεται, παρατηρούνται όλο και περισσότερα σημάδια εκνευρισμού από τον Τραμπ λόγω της αδυναμίας του να ελέγξει την εικόνα που παρουσιάζεται στα ΜΜΕ. Τις τελευταίες ημέρες, επιτέθηκε σφοδρά στα ΜΜΕ, προωθώντας αβάσιμους ισχυρισμούς περί «προδοσίας» επειδή δημοσίευσαν ειδήσεις που θεωρεί ότι υπονομεύουν την πολεμική προσπάθεια.

«Δυσκολεύεται να ελέγξει την ειδησεογραφική ατζέντα, όπως είχε συνηθίσει, επειδή εξακολουθεί να μην μπορεί να εξηγήσει γιατί οδήγησε τη χώρα σε πόλεμο και τι θα ακολουθήσει. Φαίνεται να έχει χάσει την ικανότητά του να διαμορφώνει το δημόσιο λόγο», δήλωσε ο Μπρετ Μπρουέν, πρώην σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής στην κυβέρνηση Ομπάμα.