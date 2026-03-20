Γαλλία: Έκκληση στις τουρκικές αρχές για δίκαιη δίκη στον Εκρέμ Ιμάμογλου

Η Γαλλία απηύθυνε χθες Πέμπτη έκκληση στις τουρκικές αρχές να σεβαστούν το δικαίωμα για δίκαιη δίκη του δήμαρχου της Κωσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Η Γαλλία παρακολουθεί με προσοχή τη δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς και πολλών αιρετών της αντιπολίτευσης και συνεργατών τους» δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

«Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των αιρετών της αντιπολίτευσης και του πολιτικού πλουραλισμού, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, η ελευθερία συνάθροισης και έκφρασης αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του κράτους δικαίου», τόνισε επίσης, σημειώνοντας ότι ο σεβασμός τους αποτελεί «κεντρικό στοιχείο» των σχέσεων της Τουρκίας με τη Γαλλία, αλλά και με την ΕΕ.

