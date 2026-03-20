Γαλλία: Έκκληση στις τουρκικές αρχές για δίκαιη δίκη στον Εκρέμ Ιμάμογλου

Εκρέμ Ιμάμογλου / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Η Γαλλία απηύθυνε χθες Πέμπτη έκκληση στις τουρκικές αρχές να σεβαστούν το δικαίωμα για δίκαιη δίκη του δήμαρχου της Κωσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Η Γαλλία παρακολουθεί με προσοχή τη δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς και πολλών αιρετών της αντιπολίτευσης και συνεργατών τους» δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

«Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των αιρετών της αντιπολίτευσης και του πολιτικού πλουραλισμού, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, η ελευθερία συνάθροισης και έκφρασης αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του κράτους δικαίου», τόνισε επίσης, σημειώνοντας ότι ο σεβασμός τους αποτελεί «κεντρικό στοιχείο» των σχέσεων της Τουρκίας με τη Γαλλία, αλλά και με την ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σύνοδος Κορυφής: Ζητά άμεσα εργαλειοθήκη στοχευμένων μέτρων από την Κομισιόν και συνεργασία με κράτη - Όλα τα συμπεράσματα

Τις πρώτες αυξήσεις στα αεροπορικά φέρνει το ράλι στα καύσιμα

Στη «φόρα» τα οικονομικά των Δήμων - Πρωταθλητές και ουραγοί σε δαπάνες, αναθέσεις, εισπραξιμότητα τελών

Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία
Γαλλία
