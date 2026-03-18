Ισραήλ: Σοβαρές ζημιές σε αεροσκάφη στο Μπεν Γκουριόν από θραύσματα ιρανικών πυραύλων

Τρία ιδιωτικά αεροσκάφη που ήταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ υπέστησαν «σοβαρές» ζημιές αφού χτυπήθηκαν από θραύσματα ενός ιρανικού πυραύλου, ανακοίνωσε η ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων.

Εικόνες που είδε η ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel δείχνουν ότι ένα από τα αεροπλάνα έπιασε φωτιά από τα θραύσματα, ενώ άλλα υπέστησαν ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ