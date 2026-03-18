Βαφειάς: Τρία πλοία του Ομίλου εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ

Στις επιπτώσεις που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν για τη ναυτιλία, αναφέρθηκε ο Χάρης Βαφειάς, διευθύνων σύμβουλος του Vafias Group που ανακηρύχθηκε EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή ο όμιλος έχει τρία πλοία εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.

Δεν είναι ακόμη σαφές με ποιον τρόπο μπορούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια από την περιοχή, καθώς η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ασταθής. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τα βγάλουμε, πώς μπορούμε να τα βγάλουμε και με τι ρίσκο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η εξέλιξη της σύγκρουσης θα καθορίσει και το εύρος των επιπτώσεων για τη ναυτιλία. Εάν η κρίση διαρκέσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 3 με 4 μήνες, οι συνέπειες ενδέχεται να είναι διαχειρίσιμες. Αν όμως παραταθεί για πολλούς μήνες, πάνω από εννέα μήνες, τότε η επίδραση θα είναι σημαντική, κυρίως λόγω της ανόδου του κόστους καυσίμων και της επιβάρυνσης που αυτό προκαλεί στη λειτουργία των πλοίων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή χρειάζονται ανεφοδιασμό με καύσιμα, τρόφιμα και νερό, ενώ η πρόσβαση είναι δύσκολη λόγω του κινδύνου επιθέσεων. Την ίδια στιγμή, αυξάνεται το κόστος ασφάλισης, ενώ πολλά πληρώματα αποφεύγουν να πλέουν κοντά στις συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες. Η κατάσταση επηρεάζει ευρύτερα την οικονομία, καθώς το κόστος ενέργειας μεταφέρεται στις τιμές των καυσίμων και των προϊόντων.

Ο κ. Βαφειάς σημείωσε ότι η αβεβαιότητα που δημιουργεί ο πόλεμος καθιστά δύσκολο τον προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα. Ο όμιλος έχει ήδη παραγγελίες νέων πλοίων που ναυπηγούνται στην Κορέα για τα επόμενα χρόνια, ωστόσο προς το παρόν δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω επενδυτικά σχέδια μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για την εξέλιξη της κρίσης.

Ο Χάρης Βαφειάς αναδείχθηκε EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025 σε εκδήλωση που διοργάνωσε η EY Ελλάδος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The Year, που θα πραγματοποιηθεί στο Μόντε Κάρλο τον Μάιο του 2026. Τις δηλώσεις αυτές έκανε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την τελετή απονομής του διαγωνισμού EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025.

Στην ίδια διοργάνωση απονεμήθηκαν επίσης τα βραβεία των επιμέρους κατηγοριών του θεσμού:

το βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας στον Ανδρέα Δημητρίου, πρόεδρο του συνεταιρισμού ΠΙΝΔΟΣ,

το βραβείο Διεθνώς Αναπτυσσόμενου Επιχειρηματία στον Θωμά Δούζη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ERGON FOODS

και το βραβείο Πρωτοπόρου Επιχειρηματία στον Ευάγγελο Γεροβασιλείου, διευθύνοντα σύμβουλο του Κτήματος Γεροβασιλείο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ