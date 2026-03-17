Συνεχίζονται τα μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων - Δυο άτομα συνελήφθησαν για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Συνεχίζονται τα μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, στις 13 Μαρτίου 2026 και περί ώρα 16:30, συνελήφθη άτομο για παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ανωτέρω είχε μεταφέρει σε αγροτεμάχιο που ανήκει στην Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής, προς βοσκή περί τα 120 αιγοπρόβατα, εκτός της δηλωμένης σταυλικής εγκατάστασης.

Ο ως άνω συνελήφθη και ενημερώθηκε η Κτηνιατρική Υπηρεσία Δ. Πύργου για την επιβολή διοικητικών προστίμων. Τα αιγοπρόβατα μεταφέρθηκαν από τον ανωτέρω και ασφαλίστηκαν εντός της δηλωμένης σταυλικής εγκατάστασης. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Επίσης, στις 16 Μαρτίου 2026 και περί ώρα 16:00, στο Πουρνάρι Δυτικής Αχαΐας, συνελήφθη άτομο για παράβαση του αρθ. 285 ΠΚ «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών».

Ο ανωτέρω είχε μεταφέρει για βοσκή 40 περίπου πρόβατα από σταβλική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του πατέρα του, σε εξωτερικό περιφραγμένο χώρο (αγροτεμάχιο) ιδιοκτησίας του, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση, παραβιάζοντας την υπ΄ αριθ. ΠΔΕ/ΔΚ/29851/957 από 29/01/2026 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο συλληφθείς, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα που προσκόμισε, είναι συνιδιοκτήτης των αιγοπροβάτων μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος και αναζητείται να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

