Axios: «Ενεργός δίαυλος επικοινωνίας» μεταξύ Γουίτκοφ - Αραγτσί για τη Μέση Ανατολή

Ένας απευθείας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επανενεργοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios. Το ενημερωτικό μέσο επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια άλλη πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν σήμερα ότι θα εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, καλώντας τους εργαζομένους στις εταιρείες αυτές να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές.

«Οι εργαζόμενοι των αμερικανικών εταιρειών καλούνται να εγκαταλείψουν αμέσως αυτές τις περιοχές. Αυτές οι περιοχές σύντομα θα γίνουν στόχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ανακοίνωσε ο ιδεολογικός βραχίονας του ιρανικού στρατού στον ιστότοπό του Sepah News, χωρίς να διευκρινίζει ποιες εταιρείες θα αποτελέσουν στόχους.

Την περασμένη εβδομάδα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε στο Telegram μια λίστα με πιθανούς στόχους για το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων τεχνολογικών κολοσσών όπως της Amazon, της Google, της Microsoft και της Nvidia στις χώρες του Κόλπου.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ διόρισε στρατιωτικό σύμβουλο τον πρώην αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης. «Ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ διορίστηκε στρατιωτικός σύμβουλος με εντολή του αρχιστράτηγου αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ», τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr. Ο Ρεζαΐ, 71 ετών, ηγήθηκε του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού βραχίονα του ιρανικού στρατού, από το 1981 έως το 1997. Στη συνέχεια κατείχε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στο ιρανικό πολιτικό σύστημα.