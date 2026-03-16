Ιράκ: Έξι μαχητές φιλοϊρανικής οργάνωσης σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα

Έξι μαχητές ενός συνασπισμού πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, στον οποίο μετέχουν και ένοπλες, φιλοϊρανικές ομάδες, σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση στο δυτικό Ιράκ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Από τον αεροπορικό βομβαρδισμό σε ένα φυλάκιο ελέγχου στην είσοδο της πόλης Αλ Κάιμ «σκοτώθηκαν έξι μαχητές και τραυματίστηκαν τέσσερις» ανακοίνωσε η συμμαχία Χασντ αλ Σάαμπι, η οποία πλέον έχει ενταχθεί στον τακτικό ιρακινό στρατό.

Στην ανακοίνωση η Χασντ κατηγορεί το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «σιωνιστικό βομβαρδισμό» σε «επίσημη θέση ασφαλείας», υποστηρίζοντας ότι οι μαχητές της «έκαναν το καθήκον τους, προστατεύοντας το έδαφος και την ακεραιότητα» του Ιράκ. Καταγγέλλει επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει «επανειλημμένως επιθέσεις εναντίον των ηρωικών δυνάμεων ασφαλείας μας».

Νωρίτερα, δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το φυλάκιο ήταν επανδρωμένο από μέλη της Χασντ που συνεργάζονται με τον στρατό και την αστυνομία του Ιράκ. Σύμφωνα με ένα στέλεχος αυτού του συνασπισμού, που κατηγόρησε τις ΗΠΑ για το πλήγμα, το φυλάκιο χτυπήθηκε ξανά όταν έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρα για να παραλάβουν τα θύματα.

Η συμμαχία Χασντ αλ Σάαμπι σχηματίστηκε το 2014 για να πολεμήσει τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους. Τα μέλη της έχουν πλέον ενταχθεί στις τακτικές ιρακινές δυνάμεις, όμως ορισμένες φιλοϊρανικές ομάδες έχουν τη φήμη ότι εξακολουθούν να δρουν αυτόνομα.

Νεκρός ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της φιλοϊρανικής οργάνωσης Καταέμπ Χεζμπολάχ

Ο Αμπού Άλι αλ Ασκάρι, υψηλόβαθμος διοικητής και στρατιωτικός εκπρόσωπος της ένοπλης ιρακινής οργάνωσης Καταέμπ Χεζμπολάχ ή Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε, ανακοίνωσε σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση.

Ο αλ Ασκάρι «πέθανε σαν μάρτυρας» αναφέρει η ανακοίνωση που υπογράφεται από τον αρχηγό της Καταέμπ Χεζμπολάχ, τον Αμπού Χουσέιν αλ Χαμιντάουι. Δεν διευκρινίστηκαν οι συνθήκες του θανάτου του. Ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο αλ Ασκάρι ήταν ο διοικητής που σκοτώθηκε το Σάββατο από πλήγμα στη συνοικία Αρασάτ της Βαγδάτης.

