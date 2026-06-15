Πού ποντάρει για την ανάπτυξή της η Granarolo Ελλάς

Ποιοι οι βασικοί άξονες ανάπτυξης της Granarolo Ελλάς, θυγατρικής του ιταλικού ομίλου Granarolo, με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά γαλακτοκομικών και τροφίμων.

Στην περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών προσβλέπει για το μέλλον η Granarolo Ελλάς, θυγατρική του ιταλικού ομίλου Granarolo, με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά γαλακτοκομικών και τροφίμων.

Η επόμενη μέρα κρίνεται για την εταιρεία θετική, με οδηγό τη μακρόχρονη εμπειρία της και τη θέση της στην αγορά και σε άμεση συνάρτηση με τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα.

Αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2025

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν, δε, τα μεγέθη της εταιρείας και κατά τη χρήση 2025. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Granarolo Ελλάς που καταχωρήθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο ΓΕΜΗ, τη χρονιά που μας πέρασε, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση, ενώ και η κερδοφορία διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος λειτουργίας και τις ευρύτερες προκλήσεις της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, στη χρήση 2025 οι πωλήσεις της Granarolo Hellas ανήλθαν σε 54,93 εκατ. ευρώ από 53,63 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4%. Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπορική δυναμική της εταιρείας, η οποία συνεχίζει να διευρύνει το αποτύπωμά της στην εγχώρια αγορά μέσα από ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Ταυτόχρονα, το μικτό κέρδος ενισχύθηκε στα 2,84 εκατ. ευρώ από 2,66 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 6,8%. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μίγματος προϊόντων και τη διατήρηση ικανοποιητικών περιθωρίων σε ένα περιβάλλον αυξημένων λειτουργικών δαπανών.

Ως προς τη λειτουργική κερδοφορία, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 1,30 εκατ. ευρώ, έναντι 1,27 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 2,4%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,27 εκατ. ευρώ από 1,25 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 958 χιλ. ευρώ, έναντι 949 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 1%. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιτεύχθηκε σε μία περίοδο όπου τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 18,6%, στα 1,12 εκατ. ευρώ, ενώ τα διοικητικά έξοδα ενισχύθηκαν κατά 18,9%, φθάνοντας τις 420 χιλ. ευρώ.

Διανομή μερίσματος

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας αποτυπώνεται και στην πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2025 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ύψους 899,9 χιλ. ευρώ από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης.

Για τη χρήση 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την προσεχή Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 908,5 χιλ. ευρώ προς τους μετόχους, ποσό αυξημένο κατά 0,9% σε σχέση με το μέρισμα που εγκρίθηκε για το 2024.

