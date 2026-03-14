Επικήρυξη Τραμπ για τους ηγέτες του Ιράν - Πόσα εκατομμύρια δίνει

Ο πρόεδρος Τραμπ επικήρυξε την ιρανική ηγεσία. Οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των Ιρανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου και του νέου ανώτατου ηγέτη και ιδίως των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στην επικήρυξη περιλαμβάνεται και ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, καθώς και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στα συνολικά δέκα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο του υπουργείου είναι επίσης ο υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί και ο υπουργός Πληροφοριών και Ασφάλειας, Εσμαΐλ Χατίμπ.

«Τα πρόσωπα αυτά διοικούν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης οι οποίοι σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε όλον τον κόσμο», υποστηρίζει η Ουάσινγκτον. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους επίδοξους πληροφοριοδότες να στείλουν τις πληροφορίες που διαθέτουν κυρίως μέσω του Signal. «Οι πληροφορίες μπορεί να σας επιτρέψουν να επωφεληθείτε από μια μετεγκατάσταση και μια αμοιβή», πρόσθεσε.