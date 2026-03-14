Ειδήσεις | Διεθνή

Τραμπ: Το Ιράν εκλιπαρεί να κλειστεί συμφωνία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: Το Ιράν εκλιπαρεί να κλειστεί συμφωνία
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ η Τεχεράνη έχει ηττηθεί εντελώς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.

«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία - αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider