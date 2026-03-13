Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: «Η χαλάρωση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο δεν συμβάλλει στην ειρήνη»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου δεν βοηθάει στον τερματισμό του πολέμου και στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Η μονομερής χαλάρωση των κυρώσεων εκ μέρους των ΗΠΑ θα προσφέρει στην Ρωσία περίπου 10 δισ. δολάρια για τον πόλεμο. Αυτό βεβαίως δεν βοηθάει να επιτευχθεί ειρήνη» δήλωσε ο Ζελένσκι ο οποίος επισκέπτεται το Παρίσι, κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος
Πετρέλαιο
