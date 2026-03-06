Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ΗΠΑ και Βενεζουέλα συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις

«Οι ΗΠΑ και οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις τους».

Δυο μήνες μετά την αμερικανική αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η Ουάσιγκτον και το Καράκας θα αποκαταστήσουν τις «διπλωματικές σχέσεις» τους, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2019, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι ΗΠΑ και οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις τους» προκειμένου να «διευκολυνθούν οι κοινές προσπάθειες» με σκοπό να υπάρξει «οικονομική ανάκαμψη» και να προχωρήσει η «πολιτική συμφιλίωση» στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

