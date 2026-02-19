Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι ελληνικές αρχές θα λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις στην κερδοφορία των παραγωγών ΑΠΕ, αλλά και στους πιστωτές τους.

Την εκτίμηση ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα παρεκκλίνει από το Target Model, στην προσπάθειά της για μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, εκφράζει σε ανάλυσή της η Alpha Finance - AXIAResearch.

Όπως σημειώνει η χρηματιστηριακή, πρόσφατα σχόλια Ευρωπαίων αξιωματούχων σχετικά με τον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού, σε συνδυασμό με την ιταλική πρόταση νόμου, το λεγόμενο «ιταλικό μοντέλο» έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας ενδεχόμενη συμπίεση των τιμών χονδρικής.

Σημειώνεται ότι το ιταλικό σχέδιο στοχεύει στην άμεση στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω χαμηλότερων τιμών χονδρικής, πρόκειται ωστόσο για μια πρόταση που συνεπάγεται πρακτικά αλλαγή στον σχεδιασμό της αγοράς της ΕΕ και δεν είναι βέβαιο αν θα εγκριθεί τελικά από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Κίνδυνος «μετάδοσης»

Για την Ελλάδα, εφόσον το ιταλικό πλάνο εγκριθεί, η άμεση επίπτωση θα προερχόταν από τη διασύνδεση ισχύος 500 MW με την Ιταλία και τον πιθανό αντίκτυπο στις τιμές. Ακόμη και έτσι, δεν αναμένεται ουσιαστική επίδραση στη χονδρική Day-Ahead Market, λόγω περιορισμών δυναμικότητας αλλά και του ήδη υψηλού επιπέδου των ιταλικών τιμών χονδρικής.

Στο ερώτημα αν η Ελλάδα θα εξέταζε ένα σχέδιο αντίστοιχο με το ιταλικό, η Alpha Finance - AXIA Research σχολιάζει ότι, παρότι οι τιμές ενέργειας παραμένουν σημαντικό ζήτημα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, «δεν θα αναμέναμε κίνηση από την κυβέρνηση που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη στρατηγική της για ενίσχυση των επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια». Και εκτιμά, παράλληλα, ότι οι αρχές θα λάμβαναν υπόψη και τις αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο σχέδιο στην κερδοφορία των παραγωγών ΑΠΕ, αλλά και στους πιστωτές τους.

Επιπτώσεις για τη ΔΕΗ

Για να αποτιμηθεί ο αντίκτυπος ενός τέτοιου νόμου στη ΔΕΗ και στις λοιπές ελληνικές εισηγμένες εταιρείες ενέργειας, θα έπρεπε να εξεταστούν, μεταξύ άλλων:

ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδρούσαν οι παραγωγοί ΑΠΕ, διότι οι προσφορές τους να ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς η παραγωγή τους είναι απαραίτητη για το σύστημα, ιδίως σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας

το «sunset effect» στις τιμές, λόγω της σταδιακής απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων

οι δυναμικές προσφοράς-ζήτησης στην Ανατολική Ευρώπη (ιδίως σε σχέση με τη μεσο-μακροπρόθεσμη ζήτηση στην Ουκρανία) και ο αντίκτυπός τους στις ελληνικές τιμές χονδρικής

το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο των εταιρειών, που συνεπάγεται συνεχή προσπάθεια βελτιστοποίησης της κερδοφορίας με στόχο τη διατήρηση των περιθωρίων σε επιθυμητά επίπεδα.

«Εκτιμούμε ότι τυχόν προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για χαμηλότερες τιμές ενέργειας δεν θα παρεκκλίνουν από το Target Model, ενώ οποιεσδήποτε ρυθμιστικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν τις τιμές χονδρικής θα πρέπει να αξιολογούνται υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς και της εμπορικής αντίδρασης των συμμετεχόντων» σχολιάζει η Alpha Finance - AXIA Research. Ως εκ τούτου, δεν διαπιστώνει εκτροχιασμό του επενδυτικού αφηγήματος ΔΕΗ, ούτε των λοιπών ανεξάρτητων παραγωγών.