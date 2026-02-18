Παπαθανάσης: Νέες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ύδρευσης στον Δήμο Βελβεντού Κοζάνης

Η Πράξη εντάσσεται στην Άξονα Προτεραιότητας Στήριξη ΑΠΕ-συμπαραγωγή» του Ειδικού Προγράμματος Δ.Α.Μ και δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Βελβεντού.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εφαρμογή κυκλικότητας στον εφοδιασμό ενέργειας εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Βελβεντού Κοζάνης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 287.680 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση υδροστρόβιλου / γεννήτριας στο χώρο του διυλιστηρίου επεξεργασίας νερού στον Δ. Βελβεντού Κοζάνης. Στόχος του έργου είναι η μείωση του κόστους ύδρευσης του Δήμου, καθώς η ενέργεια που θα παράγεται αξιοποιώντας την υψομετρική διαφορά του νεού θα διοχετεύεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και θα συμψηφίζεται με την ενέργεια που καταναλώνει ο Δήμος.

Η Πράξη εντάσσεται στην Άξονα Προτεραιότητας Στήριξη ΑΠΕ-συμπαραγωγή» του Ειδικού Προγράμματος Δ.Α.Μ και δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Βελβεντού.