Η ΕΕΕΠ προχωρά σε νέα μελέτη για τον εθισμό στα τυχερά παίγνια

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ενισχύει το πλαίσιο πρόληψης και υπεύθυνου παιχνιδιού.

Με μια σημαντική απόφαση που ενισχύει τον στρατηγικό της ρόλο στη θωράκιση του κοινωνικού συνόλου, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ενέκρινε τη δαπάνη για τη διεξαγωγή νέας εξειδικευμένης μελέτης σχετικά με την προβληματική παικτική συμπεριφορά και τον εθισμό στα τυχερά παίγνια στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αντανακλά την αυξανόμενη βαρύτητα που δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή στη δημόσια υγεία, την πρόληψη και τη διαμόρφωση πολιτικών υπεύθυνου παιχνιδιού, σε μια περίοδο όπου η αγορά αλλάζει, η τεχνολογία δημιουργεί νέες μορφές κινδύνων και οι ευάλωτες ομάδες απαιτούν στοχευμένη προστασία.

Έρευνα τεσσάρων μηνών – Χρηματοδότηση έως 123.256 ευρώ

Η νέα μελέτη θα εκπονηθεί βάσει της Συμφωνίας-Πλαίσιο της ΕΕΕΠ (26/4/2024) και θα έχει διάρκεια τέσσερις μήνες. Η δαπάνη ανέρχεται σε 123.256 € με ΦΠΑ 24%.

Η χρηματοδότηση κατανέμεται στα οικονομικά έτη 2025 και 2026, μέσα από τον τακτικό προϋπολογισμό της Αρχής, στον κωδικό που αφορά αμοιβές για έρευνες και μελέτες.

Τι θα εξετάσει η νέα μελέτη

Το περιεχόμενο της έρευνας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα παρέχει συστηματική και τεκμηριωμένη εικόνα για:

την έκταση και τα χαρακτηριστικά της προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα

τις τάσεις και τις μεταβολές στον εθισμό στα τυχερά παίγνια

τα κοινωνικά και οικονομικά αποτυπώματα του φαινομένου

τους παράγοντες που ενισχύουν τη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων

τους κινδύνους που σχετίζονται με το ψηφιακό περιβάλλον και τα online παίγνια

τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για ενίσχυση της πρόληψης και προστασίας

Η μελέτη δεν περιορίζεται σε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης· φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο χάραξης πολιτικής, παρέχοντας συγκεκριμένες προτάσεις για βελτιώσεις στο πλαίσιο υπεύθυνου παιχνιδιού, δράσεις ενημέρωσης, στοχευμένες παρεμβάσεις για ανηλίκους και ευάλωτες ομάδες, συνεργασίες με φορείς δημόσιας υγείας και μοντέλα έγκαιρης ανίχνευσης προβληματικής συμπεριφοράς.

Στρατηγική συνέχεια – Από τον παράνομο τζόγο στον εθισμό

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης του εποπτικού ρόλου της Αρχής. Μετά τις πρόσφατες αποφάσεις για τη διεξαγωγή μεγάλης μελέτης για το παράνομο τζόγο, τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση μη σύννομων υπηρεσιών πληρωμών, την ενίσχυση των συνεργασιών με ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, η ΕΕΕΠ στρέφει τώρα το ενδιαφέρον της και στο φαινόμενο του εθισμού, το οποίο αναδεικνύεται ως μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής.

Όπως δείχνουν και τα πρόσφατα ευρωπαϊκά δεδομένα, οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου – ειδικά στις νεαρότερες ηλικίες – απαιτούν άμεση επιστημονική τεκμηρίωση και στοχευμένες πολιτικές, ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να προλαμβάνουν και όχι να θεραπεύουν τις συνέπειες.

Η δήλωση της κίνησης: Προστασία παικτών και τεκμηριωμένη πολιτική

Η απόφαση που υπογράφει ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ, κ. Αντώνιος Μ. Βαρθολομαίος, αποτελεί σαφές μήνυμα ότι η Αρχή: