Eurobank Equities: Στα 56,20 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για Metlen

Στα 56,20 ευρώ, από 62 ευρώ προηγουμένως, αναπροσαρμόζει η Eurobank Equities την τιμή-στόχο για τον τίτλο της Metlen, μετά το profit warning της εισηγμένης, διατηρώντας σύσταση buy.

Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής εκτιμούν ότι μετά το νέο guidance η κερδοφορία του 2025 θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, ωστόσο σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο περαιτέρω σημαντικών ζημιών στην MPP, θεωρούν ότι ο κίνδυνος ενός νέου ουσιαστικού σοκ είναι περιορισμένος.

«Η εκτίμησή μας για τη μεσοπρόθεσμη δυναμική κερδών των βασικών δραστηριοτήτων παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη» τονίζει μεταξύ άλλων η Eurobank Equities, προσθέτοντας ότι η αναθεωρημένη τιμή-στόχος αφηνει ουσιαστικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα, καθώς θα αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη.

Metlen (Mytilineos)
