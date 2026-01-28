LIVE το 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Η ηλεκτροκίνηση ωριμάζει, αλλά οι ερωτήσεις παραμένουν κρίσιμες

Ξεκινά σε λίγη ώρα το 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και το insider στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, στην Αθήνα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και το insider στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, στην Αθήνα.

Η ηλεκτροκίνηση ωριμάζει, αλλά οι ερωτήσεις παραμένουν κρίσιμες. Τι ρυθμίζει την αγορά; Πού θα φορτίζουμε; Ποιος επενδύει; Και πόσο έτοιμοι είμαστε για τις επόμενες αλλαγές;

Η ατζέντα του συνεδρίου

09:00 - 09:45

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09:45 - 10:00

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-KEYNOTE PRESENTATION

Σπύρος Παπαευθυμίου, Πρόεδρος, ΗΑΕΕ & Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Διευθυντής, Liquid Media

10:00 - 10:50

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

• Η ηλεκτροκίνηση στην τοπική αυτοδιοίκηση

• Υποδομές δικτύου φόρτισης: Από το εθνικό δίκτυο στα δημοτικά σημεία φόρτισης

• Δυναμική Τιμολόγηση, Έξυπνα Δίκτυα και Ηλεκτροκίνηση

Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κωνσταντίνος (Ιαβέρης) Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Περιφέρεια Αττικής

Βασίλειος Ξυπολυτάς, Δήμαρχος Κηφισιάς - Ν. Ερυθραίας – Εκάλης

Βαγγέλης Μαρινάκης, Πρόεδρος, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης & Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ)

Κώστας Ανδριοσόπουλος, Μέλος ΔΣ ΗΑΕΕ, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Ενεργειακής Οικονομίας, Διευθυντής HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @ Alba Graduate Business School

Συντονίστρια:

Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, Διευθύντρια Σύνταξης, Powergame.gr

10:50 - 11:10

SPOTLIGHT TALK

Η Ωρίμανση της Αγοράς Ηλεκτροκίνησης: Επενδυτική Στρατηγική και Υπηρεσίες Φόρτισης

• Περιφερειακή ανάπτυξη δικτύων φόρτισης και εξαγορές υποδομών

• Ενίσχυση ταχυφορτιστών και αναβάθμιση τεχνικών προδιαγραφών

• Ψηφιακές πλατφόρμες φόρτισης και ενιαίος τρόπος πρόσβασης χρηστών

Μιλτιάδης Μπαμπίλης, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης, ΔΕΗ

Σε συζήτηση με:

Θοδωρής Παναγούλης, Διευθυντής, Energypress.gr

11:10 - 11:55

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ "ΈΞΥΠΝΕΣ" ΥΠΟΔΟΜEΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

• Τεχνολογική Αιχμή & Διαχείριση Ενέργειας Η εξέλιξη των ταχυτήτων φόρτισης και η πρόκληση του δικτύου

• Στρατηγική Ανάπτυξη Δικτύου & Λειτουργική Ωριμότητα

• Το Οικοσύστημα του Πελάτη & Συνέργειες Loyalty, εφαρμογές και συνδυαστικές υπηρεσίες

Νίκος Κουκουλόπουλος, Commercial Manager, incharge

Αλέξανδρος Αναστάσιος Νταλαγιάννης, EV Chargers Sales Executive, Schneider Electric

Σπύρος Κιαρτζής, Διευθύνων Σύμβουλος, EKO Charge & Go & Μέλος Ομίλου HELLENiQ ENERGY

Γιώργος Αρβανίτης, Chief Commercial Officer, PROTASIS

Συντονιστής:

Νίκος Φιλιππίδης, Διευθυντής, Energymag.gr

11:55 - 12:40

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• Η Ανάπτυξη των Δημόσιων Υποδομών Φόρτισης:

• Η Ανθεκτικότητα και ο Ρόλος του Δικτύου

• Επενδυτικό Τοπίο, Επιχειρηματικά Μοντέλα και Διεθνείς Τάσεις

Μιλτιάδης Μπαμπίλης, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης, ΔΕΗ

Κωνσταντίνος Μπεργελές, Principal, Strategy & Transactions, Deloitte

Απόστολος Πετρόπουλος, Energy Modeller, ΙΕΑ

Λεωνίδας Βέργος, Investment Director-Partner, Sirec Energy S.A

Συντονίστρια:

Κορίνα Γεωργίου, Δημοσιογράφος, ΣΚΑΙ TV

12:40 - 13:15

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

• Νέα μοντέλα, τεχνολογική εξέλιξη και τάσεις τιμών.

• Εθνικοί στόχοι ηλεκτροκίνησης και πραγματική εξέλιξη της αγοράς

• Στρατηγική επανεξέταση της ΕΕ για την απαγόρευση συμβατικών οχημάτων και πιθανές προσαρμογές της εθνικής στρατηγικής

Ιωάννης Τσελίκης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης, Γενική Γραμματεία Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων

Βασίλειος Καππάτος, Πρόεδρος, ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Συντονιστής:

Τάκης Πουρναράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δημοσιογράφος

13:15 - 14:15

NETWORKING LUNCH & ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



14:15 - 15:00

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

• Φόρτιση στην Πράξη: Ο Χάρτης, τα Κενά και η Πραγματική Εμπειρία του Οδηγού.

• Η Αγορά Αυτοκινήτου σε Μετάβαση: Μοντέλα, Τιμές, Κίνητρα, Μέλλον.

• Η Ηλεκτρική Καθημερινότητα: Από τον Οικογενειακό Προγραμματισμό έως τη Νέα Κουλτούρα Μετακίνησης.

Τάκης Πουρναράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δημοσιογράφος

Χριστίνα-Μυρτώ Σταθάκη, Δημοσιογράφος, Carselectric.gr

Γιάννης Κουτσουφλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, DRIVE Media Group

Βασίλης Σαρημπαλίδης, Δημοσιογράφος Αυτοκινήτου

Συντονιστής:

Γιώργος Φιντικάκης, Δημοσιογράφος Υπεύθυνος Ενεργειακού Ρεπορτάζ, Euro2day

15:00 - 15:40

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΞΥΠΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

• Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα: Δημοτική Συγκοινωνία και Μικροκινητικότητα

• Δημόσιες Μεταφορές στις κορεσμένες κυκλοφοριακά περιοχές

• Αναθεώρηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής

Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ & Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Θανάσης Τσιάνος, Πρόεδρος ΔΣ, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Πάνος Παπαδάκος, Συγκοινωνιολόγος, Δ/νων Σύμβουλος ΝΑΜΑ ΑΕ, Επικεφαλής Ομάδας Μελέτης του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών του ΟΑΣΑ

Συντονιστής:

Γιάννης Κουτσουφλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, DRIVE Media Group

15:40 - 16:20

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• Έξυπνη, συνδεδεμένη και πράσινη κινητικότητα

• Πιλοτικές εφαρμογές επαγωγικής φόρτισης και αυτόνομων ηλεκτρικών οχημάτων.

• Ωριμότητα τεχνολογίων και Συμβολή Ερευνητικών Προγραμμάτων

Ευάγγελος Μπεκιάρης, Πρόεδρος, ΕΚΕΤΑ

Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ & Διευθυντής και Ιδρυτής, I-SENSE Research Group

Παναγιώτης Παπαντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ελεονώρα Παπαδημητρίου, Συγκοινωνιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ

Συντονιστής:

Κώστας Παστρίμας, Δημοσιογράφος και Αρχισυντάκτης, gMotion

16:20 - 16:30

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

• Ηλεκτρικά λεωφορεία: Προκλήσεις και καινοτομίες αναφορικά με την αντιμετώπιση

πυρκαγιών

• Νέες εξελίξεις στην πυρόσβεση ηλεκτρικών οχημάτων

• Οχήματα μικροκινητικότητας και ασφάλεια των χρηστών

Αχιλλέας Σαΐτης, Αντιπύραρχος, Τμηματάρχης Επιχειρήσεων Διεύθυνσης Πυρόσβεσης, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Σε συζήτηση με τον:

Νίκος Γιαννούλας, Brand Director, gMotion by gazzetta

16:30 - 17:00

START-UPS & RESEARCH INITIATIVES

Χρήστος Στεφανάτος, Managing Partner, EV Loader

Αθανάσιος Ακριβόσι, Technical Director, elvoX

Διονύσης Γεωργακόπουλος, Project Eco, Poseidon Team

Χριστίνα Τσακλόγλου, Advisor, Vroom

Συντονιστής:

Δημήτρης Κόλλιας, Energy Transition Strategist

17:00

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ