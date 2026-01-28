Μπαμπίλης (ΔΕΗ) για ηλεκτροκίνηση: Το κράτος πρέπει να άρει τα εμπόδια και να διευκολύνει τους επενδυτές

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου και στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, τόνισε ο Μιλτιάδης Μπαμπίλης, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ.

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου και στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, τόνισε ο Μιλτιάδης Μπαμπίλης, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ, υπογραμμίζοντας ότι η πυκνότητα του δικτύου φορτιστών είναι ήδη υψηλή, αλλά παρωχημένες διαδικασίες αδειοδότησης και άλλα νομικά κωλύματα περιορίζουν την περαιτέρω επέκταση.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο συζήτησης στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και το insider, ο κ. Μπαμπίλης χαρακτήρισε «εξαιρετικά ικανοποιητικά» τα νούμερα της πυκνότητας του δικτύου φορτιστών, σημειώνοντας ότι είναι πολύ πιο καλά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και καταρρίπτοντας τον μύθο οτι δεν υπάρχουν αρκετοί φορτιστές για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Ο ίδιος μύθος καταρρίπτεται επίσης καθημερινά από τις επενδύσεις και την ανάπτυξη που επιχειρεί η ΔΕΗ στο δίκτυό της, πρόσθεσε.

Ο κ. Μπαμπίλης απηύθυνε έκκληση προς το κράτος, εκτός από τους κανόνες, τις διατάξεις και τις προδιαγραφές που ορίζει, να αφήσει τον ιδιωτικό τομέα και τους επενδυτές απερίσπαστους να υλοποιήσουν το πλάνο τους, αίροντας τα εμπόδια. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ένα «πεπαλαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο» που καλύπτει την ηλεκτροκίνηση. Φτιάχτηκε το 2019 και αφορά μια -τεχνολογικά και οικονομικά- αλματωδώς εξελισσόμενη δραστηριότητα. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική το 2026 από το 2019, επισήμανε.

Έφερε ως παράδειγμα το θέμα των αδειοδοτήσεων που είναι εξαιρετικά παρωχημένο και είναι ο βασικός λόγος που εμποδίζει την υλοποίηση εγκατάστασης φορτιστών σε διάφορα σημεία, αφού θέτει «εντελώς εξωπραγματικές απαιτήσεις». «Δεν μπορούμε, με την ευκαιρία της εγκατάστασης δικτύου φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, να λύσουμε όλο το πολεοδομικό πρόβλημα της Ελλάδας από πλευράς νομοθεσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μπαμπίλης αναφέρθηκε και στους δήμους, λέγοντας πως είναι ο βασικός «μοχλός» για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, παρολ'αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί ούτε 10 προγράμματα Σ.Φ.Η.Ο., που ήταν και επιδοτούμενα. Σύμφωνα με τον κ. Μπαμπίλη, θα μπορούσαμε να έχουμε ήδη 30.000 θέσεις φόρτισης που θα μας οδηγούσε στον στόχο που έχει θέσει το ΕΣΕΚ για το 2030 και τώρα υπολειπόμεθα. «Το εμπόδιο είναι η έλλειψη σε τεχνικές υπηρεσίες και νομικές υποδομές που χρειάζονται οι δήμοι για να τρέξουν αυτούς τους διαγωνισμούς», εξήγησε ο κ. Μπαμπίλης, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι εκεί έρχεται η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως π.χ. η ΔΕΗ Blue, να βοηθήσει τους δήμους να υλοποιήσουν αυτά τα προγράμματα, αρκεί να υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη από το κράτος και να μην ορίζονται μη λειτουργικοί μηχανισμοί για το πλαίσιο των διαγωνισμών που δεν συμφέρουν τους δήμους.

Δύο «αγκάθια ακόμη: Απαγορεύεται να βάλεις φορτιστή σε αδόμητο οικόπεδο. Η έννοια του φορτιστή σε ένα ελεύθερο οικόπεδο δεν επιτρέπεται με βάση την κείμενη νομοθεσία, μας αναγκάζει να χτίσουμε κάτι για να βάλουμε τον φορτιστή, σημείωσε ο κ. Μπαμπίλης. Επίσης, το πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού» ήταν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, μέσω επιδοτήσεων, οι επενδύσεις για την ίδρυση φορτιστών και στόχος ήταν να απορροφηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια. Όμως, στους διαγωνισμούς που τρέχουν οι δήμοι για θέσεις φόρτισης, το κριτήριο του εάν επιδοτείσαι ή όχι παίρνει τη χειρότερη βαθμολογία.

Σε ερώτηση εάν υπάρχει σχετικός διάλογος με την κυβέρνηση και τα υπουργεία για την εύρεση λύσεων, ο κ. Μπαμπίλης απάντησε ότι δεν είναι πολύ ικανοποιημένος από τον βαθμό με τον οποίο υιοθετούνται οι προτάσεις της ΔΕΗ αλλά ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουν.

Η ΔΕΗ Blue εξακολουθεί, πάντως, να επενδύει στην ηλεκτροκίνηση και ετοιμάζει και ακόμη σημαντικότερες το επόμενο διάστημα, ως κομμάτι του βαρέος επενδυτικού προγράμματος της τάξης των 10 δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ για τα επόμενα τρία χρόνια στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και της εγκαθίδρυσής της ως power tech οργανισμού στη ΝΑ Ευρώπη. Στη Ρουμανία, συγκεκριμένα, η επιχείρηση έχει ήδη φτάσει στις κορυφαίες θέσεις στην αγορά και σύντομα αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Μπαμπίλη, να φτάσει και στη θέση του leader. Εξελίξεις αναμένονται σύντομα και σε άλλες χώρες της περιοχής.