Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Γράμμα» στις εισηγμένες για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Κόλπο  

Με επιστολή της η Ε.Κ. ζητάει από όσες εισηγμένες έχουν έκθεση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να ενημερώσουν για τυχόν επιπτώσεις σε οικονομικά μεγέθη, επιχειρηματικές δραστηριότητες από τον πόλεμο στο Ιράν. Η διαφορά με Ουκρανία ή covid.

Επιστολή στις εισηγμένες έστειλε την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητώντας, εν μέσω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, να αποτιμήσουν και να γνωστοποιήσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Οι εταιρείες καλούνται, όπως και ήταν αναμενόμενο, να αναφέρουν τυχόν κινδύνους, εφόσον, όμως, οι δραστηριότητές τους επηρεάζονται άμεσα λόγω έκθεσης τω εισηγμένων στην περιοχή του Κόλπου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, «σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στο ΙΡΑΝ και με στόχο την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, και εφόσον η εταιρία σας έχει έκθεση στις εμπλεκόμενες χώρες και οι τελευταίες εξελίξεις αναμένεται να έχουν σημαντική άμεση ή έμμεση επίδραση στις δραστηριότητες, σας καλούμε όπως στις οικονομικές εκθέσεις για τη χρήση 2025 που θα δημοσιεύσετε και ειδικότερα στην ενότητα μεταγενέστερα γεγονότα αυτών να γνωστοποιήσετε:

α) πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία της επιχειρηματικής τους έκθεσης (ποσοστό του κύκλου εργασιών, των αγορών και του ενεργητικού για τη χρήση 2025),

β) εκτίμηση της ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης, εφόσον είναι εφικτή στην παρούσα φάση και

γ) οποιαδήποτε πληροφορία κρίνετε απαραίτητη για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού

Στην περίπτωση που έχετε ήδη προβεί στη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για τη χρήση του 2025 και συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, σας καλούμε να προβείτε, με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν.3556/2007, σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τις τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της εταιρίας σας».

Πάντως, όπως αναφέραμε και στην αρχή, σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως π.χ. ο πόλεμος στην Ουκρανία ή άλλες δύσκολες περιόδους (π.χ. λόγω covid) όπου η Αρχή είχε ζητήσει ενημέρωση για τις επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη και τα επιχειρηματικά πλάνα των ομίλων, σε αυτήν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ζητάει από τις εισηγμένες όλες οριζόντια ενημέρωση αλλά μόνο από όσες έχουν έκθεση στην περιοχή. «Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν τα ανωτέρω, δεν απαιτείται η έκδοση ενημέρωσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.