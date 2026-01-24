Γερμανός παράγοντας καλεί σε μποϊκοτάζ του Μουντιάλ 2026 λόγω Τραμπ

Ο Oke Göttlich, πρόεδρος της St. Pauli και αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Ποδοσφαίρου θεωρεί ότι έχει φτάσει η ώρα να «συζητηθεί σοβαρά» το ενδεχόμενο ενός μποϊκοτάζ.

Ένας ανώτερος παράγοντας του γερμανικού ποδοσφαίρου κάλεσε την Ευρώπη να εξετάσει το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ενόψει της κλιμακούμενης ρητορικής του Αμερικανού προέδρου Ντοναλντ Τραμπ γύρω από τη Γροιλανδία και άλλες κινήσεις εξωτερικής πολιτικής, που προκαλούν ανησυχία στην ήπειρο, σύμφωνα με το Politico.

Ο Oke Göttlich, πρόεδρος της ομάδας της Bundesliga St. Pauli και αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Ποδοσφαίρου, δήλωσε σε συνέντευξή του σε γερμανικά μέσα ότι έχει φτάσει η ώρα να «συζητηθεί σοβαρά» το ενδεχόμενο ενός μποϊκοτάζ. Τόσο η Γερμανία όσο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν, όπως είπε, να συγκρίνουν την τρέχουσα κατάσταση με τα μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων τη δεκαετία του 1980 -και χαρακτήρισε την τρέχουσα απειλή ακόμη μεγαλύτερη από τότε.

Ο Göttlich επέκρινε επίσης τη στάση της ηγεσίας του ποδοσφαίρου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει διπλό μέτρο στην αντιμετώπιση πολιτικών ζητημάτων. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η FIFA και άλλες ποδοσφαιρικές αρχές ήταν επικριτικές για το κατα πολιτικό ζήτημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, ενώ τώρα θεωρούνται «απολύτως απολιτικές».

Η συζήτηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών εντάσεων, με την κυβέρνηση Τραμπ να έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ευρώπη λόγω των επιδιώξεών της να ελέγξει τη Γροιλανδία και τις απειλές για την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται σε αυτό.

Ο παράγοντας του γερμανικού ποδοσφαίρου υποστήριξε ότι, παρά τις ανησυχίες ότι ένα μποϊκοτάζ θα πλήξει τους παίκτες, άλλες ευρύτερες επιπτώσεις στη ζωή πολλών ανθρώπων θα ήταν πιο σημαντικές.

Δεν έχουν όλοι οι φορείς εκφράσει υποστήριξη σε αυτή την πρόταση. Η κυβέρνηση της Γαλλίας, για παράδειγμα, δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να μποϊκοτάρει το τουρνουά, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, τονίζοντας ότι ο αθλητισμός πρέπει να παραμένει ανεξάρτητος από την πολιτική, σύμφωνα με Reuters.

Η ιδέα ενός μποϊκοτάζ έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση στην Ευρώπη για το πώς ο παγκόσμιος αθλητισμός μπορεί να παραμείνει απομακρυσμένος από πολιτικές εντάσεις, ειδικά καθώς κορυφαίοι παράγοντες και κυβερνητικά στελέχη εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για τη σχέση μεταξύ αθλητισμού και διεθνούς πολιτικής.