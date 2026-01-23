Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί στη Μασσαλία ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί στη Μασσαλία ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου»
Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε το δεξαμενόπλοιο αμέσως μόλις εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό ανάγκασε το δεξαμενόπλοιο GRINCH που συνελήφθη χθες να κατευθυνθεί προς το λιμάνι Μασσαλία-Φος για περαιτέρω έρευνες, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο Reuters πηγή που πρόσκειται στην έρευνα.

Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε το δεξαμενόπλοιο αμέσως μόλις εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, με την υποψία ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία και ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.

Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου.

Η υπόθεση ερευνάται από τον εισαγγελέα της Μασσαλίας, ο οποίος χειρίζεται θέματα που σχετίζονται με το ναυτικό δίκαιο. Το δεξαμενόπλοιο έπλεε υπό σημαία Κομορών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Xiaomi: Συστήνει τη νέα σειρά smartphones Redmi Note 15 5G και κάνει άνοιγμα στις... λευκές συσκευές

Τα 10 κρασιά που άλλαξαν τον κόσμο - Ένα από την Ελλάδα

Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν πλέον την παραδοσιακή καριέρα και χτίζουν επαγγελματικό portfolio

tags:
Γαλλία
Ρωσία
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider