Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί στη Μασσαλία ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου»

Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε το δεξαμενόπλοιο αμέσως μόλις εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό ανάγκασε το δεξαμενόπλοιο GRINCH που συνελήφθη χθες να κατευθυνθεί προς το λιμάνι Μασσαλία-Φος για περαιτέρω έρευνες, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο Reuters πηγή που πρόσκειται στην έρευνα.

Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε το δεξαμενόπλοιο αμέσως μόλις εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, με την υποψία ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία και ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.

Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου.

Η υπόθεση ερευνάται από τον εισαγγελέα της Μασσαλίας, ο οποίος χειρίζεται θέματα που σχετίζονται με το ναυτικό δίκαιο. Το δεξαμενόπλοιο έπλεε υπό σημαία Κομορών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ