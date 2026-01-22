Ειδήσεις | Διεθνή

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο
Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε σήμερα στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε σήμερα στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

« Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε … με την υποστήριξη αρκετών άλλων συμμάχων μας. Πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» είπε ο Μακρόν.

Το πλοίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία, ανέφερε ο ίδιος.

« Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου (της Ρωσίας) κατά της Ουκρανίας» πρόσθεσε ο Μακρόν στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ουραγός στην απασχόληση πανευρωπαϊκά η Ελλάδα - Πίσω ακόμη και από χώρες των Βαλκανίων

Μισθωτοί-συνταξιούχοι: Ποια χρηματικά ποσά στις δηλώσεις δεν φορολογούνται

Διεθνές φαινόμενο η ερήμωση της περιφέρειας - Τι κάνουν Ιταλία, Νέα Ζηλανδία και... Αντικύθηρα!

tags:
Εμανουέλ Μακρόν
Γαλλία
Ρωσία
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider