Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δύο εκδηλώσεις στην Αρκαδία για τις ευκαιρίες πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδοτικά εργαλεία

Δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα θα πραγματοποιήσει, στην Αρκαδία, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την ερχόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, θα παρουσιάσει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις δυνατότητες υποστήριξης της καινοτόμου και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, στην Τρίπολη ενώ νωρίτερα, στις 2 το μεσημέρι στη Μεγαλόπολη (ARK Incubator) θέμα της ομιλίας της θα είναι «Καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης, διασύνδεσης και ανάπτυξης για Startups».

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επιβεβαιώνει έμπρακτα τον ρόλο της ως σταθερός εταίρος της πραγματικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης» όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ