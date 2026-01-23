Πώς θα αποζημιωθείτε από την κακοκαιρία: Βήμα - βήμα η διαδικασία

Αναφορικά με τα ποσά που θα δοθούν στους πληγέντες, ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι αυτά θα είναι 2.000, 4.000 και 6.000 ευρώ σε ό, τι έχει να κάνει με τις οικοσκευές.

Για τη διαδικασία αποζημίωσης των πολιτών που επλήγησαν από την κακοκαιρία μίλησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Κώστας Κατσαφάδος στην ΕΡΤ.

Ο κ. Κατσαφάδος εξήγησε ότι μετά την ολοκλήρωση απογραφής - αυτοψίας από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, οι πολίτες θα πρέπει πηγαίνουν στον δήμο τους, μαζί με το δελτίο αυτοψίας και το Ε1 και το Ε9 τους, θα καταθέτουν μια αίτηση, θα τα μαζεύει ο δήμος, θα τα στέλνει στο Υπουργείο και στη συνέχεια μέσα σε τέσσερις μέρες θα λαμβάνουν την αποζημίωση.

Αναφορικά με τα ποσά που θα δοθούν στους πληγέντες, ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι αυτά θα είναι 2.000, 4.000 και 6.000 ευρώ σε ό, τι έχει να κάνει με τις οικοσκευές και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών.Ο καθορισμός του ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι έχει να κάνει με το ύψος νερού, το οποίο θα καταγράψουν τα συνεργεία ότι μπήκε σε κάθε οίκημα.

Παράλληλα, τόνισε ότι στελέχη και κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, σε συνεργασία με εκπροσώπους των δημοτικών αρχών, από το πρωί έχουν μεταβεί στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία και έχουν ξεκινήσει την καταγραφή και τις αυτοψίες για τις ζημιές που υπέστησαν οι οικίες των πολιτών.

Αναφερόμενος στις ζημιές που υπέστησαν οι περιουσίες των πολιτών, ο κ. Κατσαφάδος σημείωσε ότι σε ό,τι αφορά τα οχήματα, υπάρχει νόμος που προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους για φυσικές καταστροφές. Όσον αφορά το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και την αποζημίωση για τις οικοσκευές, υπογράμμισε ότι οι αυτοψίες πραγματοποιούνται ακριβώς για να μπορέσουν οι πολίτες, με το φύλλο αυτοψίας και τα έντυπα Ε1 και Ε9, να προχωρήσουν στη διαδικασία καταβολής των χρημάτων.

«Το μεσημέρι θα έχουμε και μία ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με τη συμμετοχή των δημοτικών αρχών και των δημάρχων Γλυφάδας, Κορωπίου, Ωρωπού και Σαρωνικού, ούτως ώστε να κάτσουμε και από κοινού να δημιουργήσουμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα τόσο σε ό, τι έχει να κάνει με αποζημιώσεις στους πολίτες, αλλά και να βάλουμε και τυχόν χρηματοδοτήσεις οι οποίες χρειάζονται για έργα πρώτης ανάγκης για να αποκαταστήσουμε ζημιές και βλάβες σε έργα υποδομής», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία, με βάση τα αιτήματα των δήμων που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα εγκρίνει τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση δημοσίων και δημοτικών υποδομών.

Τέλος, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις που επλήγησαν, σημείωσε ότι στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 3 το μεσημέρι θα συμμετέχει και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας. Όπως εξήγησε, τις αυτοψίες στις επιχειρήσεις πραγματοποιούν συνεργεία της Περιφέρειας, τα οποία θα θέσουν ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα ώστε οι έλεγχοι να ολοκληρωθούν άμεσα και να αποσταλούν τα απαραίτητα έγγραφα για την αποζημίωση των επιχειρηματιών.