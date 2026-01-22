Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον διορίζει νέα επιτετραμμένη για τη Βενεζουέλα

Η σελίδα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βενεζουέλα εμφανίζει τώρα ως επιτετραμμένη τη Λάουρα Φ. Ντόγκου, την πρώην πρεσβευτή στη Νικαράγουα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διόρισαν σήμερα νέα επιτετραμμένη για τη Βενεζουέλα, δήλωσε διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, ένδειξη των νέων σχέσεων μεταξύ του Καράκας και της Ουάσινγκτον μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο αντικατέστησε η πρώην αντιπρόεδρός του Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η σελίδα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βενεζουέλα εμφανίζει τώρα ως επιτετραμμένη τη Λάουρα Φ. Ντόγκου, την πρώην πρεσβευτή στη Νικαράγουα. Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ έχουν διακοπεί από το 2019, αλλά οι δύο χώρες άρχισαν «διερευνητικές» συνομιλίες για την αποκατάστασή τους τον Ιανουάριο, μετά την πτώση του Μαδούρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

