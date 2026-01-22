Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Ισπανία

Αρκετοί τραυματίες. Ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το νέο σιδηροδρομικό ατύχημα.

Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα με σύγκρουση τρένου με γερανό εργοταξίου έλαβε χώρα στην Ισπανία, αυτή τη φορά στην Καρθαγένη της περιφέρειας Μούρθια.

Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ισπανικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν με έναν σε σοβαρή κατάσταση.

Ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας Adif ανέφερε στο Χ ότι η κυκλοφορία στη γραμμή αυτή διακόπηκε λόγω «της εισβολής στην υποδομή ενός γερανού που δεν ανήκει στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό μετά τη φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 43 άτομα, και μετά από ένα άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βορειοανατολική Καταλονία την Τρίτη, στο οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.