Κακοκαιρία: Βρέχει ασταμάτητα στην Αττική, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Έσπασαν ρεκόρ οι ριπές των ανέμων

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας από το χτύπημα της κακοκαιρίας, με βασικά χαρακτηριστικά τις σφοδρές καταιγίδες.

Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους να έχουν εκδηλωθεί σε πολλές περιοχές, μεταξύ αυτών και στην Αττική.

Λίγο μετά τις 17:00 τα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο της Αττικής εντάθηκαν, προκαλώντας προβλήματα σε δρόμους, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί την τελευταία ώρα αρκετές κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων σε Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο, δυτικά προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο Κέντρο της Αθήνας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για όλη την Αττική 25 κλήσεις για κοπές δέντρων και 50 για αντλήσεις υδάτων.

Στο μεταξύ σύμφωνα με στοιχεία από το δίκτυο αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr μέχρι τις 17:20 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκε στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας (130.2 mm), στα Δίδυμα Αργολίδας (116.6 mm), στις Σπέτσες (110.2 mm), σε Σκάλα και Στεφανιά Λακωνίας (95.4 και 74.6 mm αντίστοιχα) καθώς και σε περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε Παπάγου (88.2 mm), Βλυχάδα Αττικής (76 mm) και Σαλαμίνα (75.4 mm).

Νωρίτερα το πρωί εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Αττικής, το οποίο τους ζητούσε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το μεσημέρι της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», αναφέρει το μήνυμα.

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, βρίσκονται από το πρωί σε Κηφισό και Ιλισό πραγματοποιώντας περιπολίες και εποπτεύοντας τη στάθμη του νερού των ποταμών.

Εκτροπές κυκλοφορίας στην Αττική

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στην Αττική.

Ειδικότερα, διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

- Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

- Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

- Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου

- Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

- Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά

- Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

- Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνεια στον Πειραιά

- Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι λόγω καθίζησης οδοστρώματος η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, στην περιοχή του Ιονίου προβλέπονται σήμερα άνεμοι εντάσεως 8-9 μποφόρ μέχρι και τις απογευματινές ώρες, ενώ στη συνέχεια αναμένεται εξασθένιση.

Στο Αιγαίο αναμένονται ισχυρότερα φαινόμενα, καθώς υπάρχει ισχυρότερος κυματισμό, με τους ανέμους να είναι νοτιοανατολικοί και να φτάνουν τα 8 – 9 μποφόρ.

Στο δυτικό τμήμα του Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης και μετά θα βελτιωθεί η κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνουν τα 9 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο, όπου είναι πιθανό να φτάσουν και τα 10 και εκεί η κατάσταση θα βελτιωθεί από την Πέμπτη το μεσημέρι.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Όσον αφορά στις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, τα πιο έντονα φαινόμενα δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη, καθώς αναμένεται ένταση τις αμέσως επόμενες ώρες, με επίκεντρο κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική και αργότερα την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την περιοχή των Σποράδων και προς το βράδυ τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και αύριο και στα Δωδεκάνησα.

Από αύριο Πέμπτη, ουσιαστικά οι βροχές και οι έντονες καταιγίδες θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις χιονοπτώσεις που ήδη έχουν εκδηλωθεί σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία μέχρι και τα ορεινά της Πελοποννήσου, αναμένεται σταδιακά ύφεση και μετατόπισή τους προς τα ανατολικότερα τμήματα. Δηλαδή αναμένεται να χιονίσει στην Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τις επόμενες ώρες.

Οι ριπές των ανέμων έσπασαν ρεκόρ

Όπως, επισήμανε η μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου οι ριπές των ανέμων σπάσανε ρεκόρ, ειδικά σε περιοχές όπως η Πάτρα που οι ριπές προσέγγισαν 130 χιλιόμετρα την ώρα στιγμιαία. Επίσης 150 χιλιόμετρα την ώρα στιγμιαία ριπή σημειώθηκε στην Πεντέλη.

Όσο περνούν οι ώρες τα 9 – 10 μποφόρ μέσος άνεμος θα περιορίζονται κυρίως μέσα στο Αιγαίο, πράγμα που σημαίνει ότι στην Αχαΐα θα πάρουν μια μικρή ανάσα στο θέμα των ανέμων.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις βροχές τις επόμενες ώρες θα έχουμε μεγάλες ποσότητες και στην Αττική, την Εύβοια και σιγά σιγά μέσα στην ημέρα θα βγουν και στο Αιγαίο.

Όπως σημείωσε η Νικολέτα Ζιακοπούλου, τα χιόνια είναι πυκνά και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία με τον Νοτιά θα περιορίζονται σε πιο ορεινές περιοχές και κυρίως προς το βράδυ, ιδιαίτερα σε περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα.

Από αύριο Πέμπτη ουσιαστικά τα πιο έντονα φαινόμενα θα τα έχουμε μέσα στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου οι άνεμοι εκεί θα αναμένονται έως και 10 μποφόρ, με κύματα θύελλας.

Από την Παρασκευή θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, καθώς αναμένεται πιο ήπιος καιρός, όπως και το Σάββατο.

Η κακοκαιρία βάζει σε Red Code το βόρειο Αιγαίο

Νέα συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα (21.01.2026) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, λόγω της κακοκαιρίας που θα χτυπά την χώρα μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πολλά χιόνια και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Η Επιτροπή έθεσε σε Red Code την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Στην συνεδρίαση που συμμετείχε και ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, διαπιστώθηκε πως η κακοκαιρία θέτει σε συναγερμό σήμερα την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες. Την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις έως 9 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Επιπλέον, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών.

Oι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Νέες οδηγίες από την Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία

Ιδιαίτερα προσεκτικοί, καλούνται να είναι οι πολίτες εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα και να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, τονίζει με νεότερες συστάσεις της η Πολιτική Προστασία.

Όπως αναφέρει, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτήριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα.

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους.

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Τετάρτη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο.

Τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr).

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 08 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα, στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα κυρίως στη Μεσσηνία όπου στα νότια θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αχαΐας) και μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα (κυρίως σε Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία όπου θα είναι ιδιαίτερα έντονα), στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ και το απόγευμα στη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας και μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας και της Κορινθίας).

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Κυκλάδες το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα ενισχυθούν και στα νότια θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 09 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-01-2026

Αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.