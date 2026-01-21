Ηλεκτρικό πρόβλημα στο αεροσκάφος του Τραμπ - Αναχωρεί ξανά για το Νταβός

Η καθυστέρηση του ταξιδιού στο Νταβός της Ελβετίας σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι περίπου δυο ώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η συνοδεία του αναχώρησαν --για δεύτερη φορά-- για το Νταβός σήμερα, αφού το πρώτο αεροσκάφος χρειάστηκε να κάνει αναστροφή λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από την αμερικανική αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, με δεύτερο αεροσκάφος, καθώς το πρώτο υποχρεώθηκε να επιτρέψει έπειτα από περίπου 90 λεπτά πτήσης εξαιτίας «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η δεύτερη απογείωση έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (σ.σ. 07:00 ώρα Ελλάδας), με άλλα λόγια η καθυστέρηση του ταξιδιού στην Ελβετία σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι περίπου δυο ώρες.

Το Air Force One--η κωδική ονομασία αυτή της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας αναφέρεται σε οποιοδήποτε αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει ο αρχηγός του κράτους--βρισκόταν εν πτήσει και επέστρεφε στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, προληπτικά, εξήγησε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ