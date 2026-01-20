Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 13,5 εκατ. ευρώ

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (20/1), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 13,5 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι: 2, 7, 27, 32, 45 και αριθμός Τζόκερ το 9.

Τζόκερ: Η κλήρωση για τα 13,5 εκατ. ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους. Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.