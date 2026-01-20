Δήμαρχος Κιέβου: 600.000 κάτοικοι έχουν φύγει από τις 9 Ιανουαρίου

«Η θερμοκρασία αγγίζει τους -20°C και ο Πούτιν το χρησιμοποιεί για να σπάσει την αντίσταση, να βυθίσει όλο τον κόσμο στην κατάθλιψη, να δημιουργήσει ένταση στην κοινωνία»

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 600.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την ουκρανική πρωτεύουσα μετά την έκκλησή του στις 9 Ιανουαρίου να εκκενωθεί προσωρινά το Κίεβο, καθώς τα μισά κτίρια δεν έχουν θέρμανση μετά τα μαζικά ρωσικά πλήγματα. Τη χθεσινή νύχτα, της Δευτέρας προς Τρίτη, ρωσική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές άφησαν εκ νέου χωρίς θέρμανση σχεδόν τις μισές πολυκατοικίες του Κίεβου όπου η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.

«Δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να φύγουν από την πόλη αλλά, αυτή τη στιγμή, ο πληθυσμός έχει μειωθεί», δήλωσε ο Βιτάλι Κλίτσκο σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο, δηλώνοντας ότι 600.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πρωτεύουσα, που αριθμεί περίπου 3,6 εκατ. κατοίκους. «Η θερμοκρασία αγγίζει τους -20°C και ο Πούτιν το χρησιμοποιεί για να σπάσει την αντίσταση, να βυθίσει όλο τον κόσμο στην κατάθλιψη, να δημιουργήσει ένταση στην κοινωνία», κατήγγειλε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ακούστηκε συναγερμός, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αεροπορικού βομβαρδισμού. Ο δήμαρχος προέτρεψε εκ νέου τους πολίτες που έχουν μια άλλη κατοικία, να πάνε εκεί ώστε να μειωθεί η πίεση στο ενεργειακό δίκτυο της πόλης. Στις 9 Ιανουαρίου, οι μισές πολυκατοικίες, περίπου 6.000 κτίρια, δεν είχαν θέρμανση, νερό και ρεύμα, ωθώντας τον δήμαρχο να καλέσει τους κατοίκους, όσους είχαν τη δυνατότητα, να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους.

Σε μια αιχμηρή δήλωση που προφανώς προοριζόταν για τον Κλίτσκο, ο Ζελένσκι είχε καλέσει τότε τις δημοτικές αρχές «να μην αποφεύγουν τα προβλήματα αλλά να τα λύνουν, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν πόροι για να το κάνουν, όπως στο Κίεβο». Χωρίς θέρμανση, νερό και ηλεκτρικό έμεινε και το ουκρανικό κοινοβούλιο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρός του Ρουσλάν Στεφαντσούκ.

«Έπειτα από μια νέα επίθεση τη νύχτα με ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ουκρανικές πόλεις βρίσκονται χωρίς ηλεκτρισμό, νερό και θέρμανση. Η Ράντα, (το ουκρανικό κοινοβούλιο σ.σ.) στερείται και αυτών των βασικών υπηρεσιών», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι μεγάλες διακοπές στην ηλεκτροδότηση έχουν γίνει ο κανόνας από τότε που οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να χτυπούν συστηματικά τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές το 2022. Μερικοί κάτοικοι της πρωτεύουσας δηλώνουν πλέον ότι έχουν μια ή δύο ώρες ρεύμα ημερησίως, εάν έχουν κιόλας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείο στο Κίεβο παρατήρησαν ότι καταστήματα και εστιατόρια είναι κλειστά λόγω των διακοπών ρεύματος, τα φανάρια στους δρόμους δεν λειτουργούν και δεν υπάρχει δημόσιος φωτισμός τη νύχτα σε ορισμένες συνοικίες. «Φανταστείτε να μην υπάρχει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό στο σπίτι σας. Δεν μπορείτε να πλυθείτε, τα καλοριφέρ σας είναι παγωμένα, η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Αγωνιζόμαστε για να επιβιώσουμε και να παρέχουμε υπηρεσίες στους κατοίκους, τη θέρμανση, το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα» τόνισε ο Κλίτσκο.

