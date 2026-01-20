Πάτρα: Απευθείας θαλάσσιες γραμμές Ελλάδας–Αιγύπτου αναβαθμίζουν τον ρόλο του λιμανιού

Με νέες απευθείας θαλάσσιες συνδέσεις, το λιμάνι της Πάτρας ενισχύει τον γεωοικονομικό του ρόλο και τοποθετείται δυναμικά στον πυρήνα των εμπορευματικών ροών που συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. ανακοίνωσε την υπογραφή Επιστολής Πρόθεσης (Letter of Intent) για την έναρξη απευθείας θαλάσσιας σύνδεσης μεταξύ του λιμένα Πατρών και λιμένων της Αιγύπτου, σηματοδοτώντας μια νέα φάση εξωστρέφειας και διεθνούς διασύνδεσης.

Η συμφωνία αποτυπώνει τη συγκλίνουσα βούληση Ελλάδας και Αιγύπτου για τη δημιουργία ενός νέου, ασφαλούς και δυναμικού θαλάσσιου εμπορικού διαδρόμου.

Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη συζητήσεων με την αιγυπτιακή ναυτιλιακή εταιρεία Pan Marine Shipping, με στόχο τη λειτουργία εμπορευματικών αλλά και επιβατικών ακτοπλοϊκών γραμμών μεταξύ Πάτρας και Αιγύπτου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το λιμάνι της Πάτρας, καθώς ενισχύει τον ρόλο του ως διεθνούς κόμβου συνδυασμένων μεταφορών, αναβαθμίζει τη θέση του στον χάρτη των logistics και δημιουργεί νέες προοπτικές για τις εξαγωγές, την εφοδιαστική αλυσίδα και την ελληνική οικονομία. Ταυτόχρονα, συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της γεωοικονομικής θέσης της Δυτικής Ελλάδας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο, συνεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό του ΟΛΠΑ για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και τη διεύρυνση του αποτυπώματος του λιμένα πέραν των παραδοσιακών ευρωπαϊκών αξόνων, με άνοιγμα προς αγορές υψηλής δυναμικής στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική.

Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος δήλωσε «Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, η Ελλάδα ενισχύει ουσιαστικά τον ρόλο της ως βασικός κόμβος εμπορευματικών μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, αναβιώνει μια θαλάσσια σχέση χιλιάδων ετών ανάμεσα στην Πάτρα και την Αίγυπτο, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σήμερα. Το λιμάνι της Πάτρας αναβαθμίζεται και αποκτά πλέον έναν κεντρικό ρόλο ως σύγχρονος κόμβος μεταφορών, με οφέλη για το εμπόριο, για την οικονομία και για την ευρύτερη περιοχή»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ