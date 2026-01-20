Βαλεντίνο: O θρύλος της ιταλικής δεξιοτεχνίας και η κληρονομιά του

Γεννήθηκε στην πόλη Βογέρα της Ιταλίας το '32, και έμαθε την τέχνη του στα ατελιέ υψηλής ραπτικής του Παρισιού πριν ιδρύσει τη δική του σειρά στη Ρώμη το 1959.

Με αδιάκοπο πάθος και αγάπη για τη γυναικεία υπόσταση, ο σχεδιαστής που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών είχε ντύσει στο πέρας των χρόνων σπουδαία ονόματα του θεάματος, μεταξύ άλλων τις Ελίζαμπερ Τέιλορ, Τζόαν Κόλινς, Ζακλίν Κένεντι, Όντρεϊ Χέπμπορν, Μέριλ Στριπ και πολλές άλλες, χαρίζοντάς τους εμβληματικές εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί μέχρι τη μεγάλη οθόνη.

Γεννήθηκε στην πόλη Βογέρα της Ιταλίας το '32, και έμαθε την τέχνη του στα ατελιέ υψηλής ραπτικής του Παρισιού πριν ιδρύσει τη δική του σειρά στη Ρώμη το 1959.

Το '60, γνώρισε τον επί χρόνια συνεργάτη του και σύντροφο ζωής, Τζανκάρλο Τζιαμέτι, τότε ακόμη φοιτητή αρχιτεκτονικής, με τον οποίο κατάφεραν να απογειώσουν τη Valentino SpA σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη μάρκα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

Φωτογραφία: @associatedpress