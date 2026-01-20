Ειδήσεις

Theraflex: Έτσι θα μετρήσεις τον αυχένα για να βρεις το καταλληλότερο μαξιλάρι για εσένα!

Newsroom
Ξυπνάς με πονοκέφαλο και πόνο στον αυχένα;

Theraflex… Το Ανατομικό μαξιλάρι που φτιάχνεται (αποκλειστικά) στα μέτρα του αυχένα σου και ευθυγραμμίζει τη σπονδυλική σου στήλη!

Μπες στο Theraflex.gr και παράγγειλε το μαξιλάρι που θα σου χαρίσει τον πιο ποιοτικό ύπνο!

Theraflex και… ξέχνα τους πόνους!

Και αν δεν απολαύσεις τον καλύτερο ύπνο της ζωής σου… παίρνεις τα χρήματά σου πίσω σε 90 μέρες!

Μαξιλάρι Theraflex: Κοιμάσαι καλά… ξυπνάς καλύτερα!

Theraflex
www.theraflex.gr
Facebook: https://www.facebook.com/theraflex.gr
Instagram: https://www.instagram.com/theraflex.gr/

