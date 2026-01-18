Ειδήσεις | Ελλάδα

Χανιά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χανιά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση
Από τους αστυνομικούς ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης και για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες.

Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση στα Χανιά και από τους αστυνομικούς ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί (άντρας 32 ετών και γυναίκα 19 ετών) οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης και για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες.

Η εξιχνίαση έγινε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και αφορά υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση, τις νυχτερινές ώρες της 10ης Ιανουαρίου όταν σε διάρρηξη αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι δράστες οι δύο ημεδαποί οι οποίοι αφού αναζητήθηκαν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους και σε έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 104,4 γραμμάρια κάνναβης, 3 τρίφτες κάνναβης, 6 μαχαίρια, ηλεκτρονικός υπολογιστής και ενδύματα που φορούσαν κατά την τέλεση της διάρρηξης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο - Οι δικαιούχοι

Η Γροιλανδία επαναφέρει στο προσκήνιο τον διατλαντικό εμπορικό πόλεμο στην απόλυτη μορφή του

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σταθερές οι τιμές στην Ελλάδα αλλά οι διαφορές ανά περιοχή φθάνουν και τα 200 ευρώ

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider