Καζάκς (ΕΚΤ): Η Ευρώπη ήδη βρίσκεται σε «πόλεμο» με τη Ρωσία

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα πρέπει να είναι «αφελείς» και να πιστεύουν ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται ήδη «σε πόλεμο» με τη Ρωσία, και οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να προετοιμαστούν για περαιτέρω κλιμάκωση, δήλωσε στο Financial Times ο Μάρτινς Καζάκς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Παρότι η σύγκρουση δεν διεξάγεται «φυσικά στο έδαφός μας», οι κυβερνοεπιθέσεις και η σαμποτάζ υποθαλάσσιων καλωδίων στη Βαλτική σημαίνουν ότι η Ευρώπη χρειάζεται «να είναι ανθεκτική για να αντιμετωπίσει τέτοια γεγονότα», τόνισε ο Καζάκς σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στην εφημερίδα.
Αν ένα κράτος-μέλος της ευρωζώνης αντιμετώπιζε στρατιωτική σύγκρουση, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «ζητήματα χρηματοοικονομικής σταθερότητας» και να εγείρει ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους, ανέφερε ο Καζάκς, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι «περιορισμένοι» και μπορούν να αντιμετωπιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρώπη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία υποστηρίζοντας την Ουκρανία με τρόπο που η Μόσχα «να μην νικήσει» και ενισχύοντας τις στρατιωτικές της δυνάμεις για να λειτουργούν αποτρεπτικά, δήλωσε στην εφημερίδα.
Ο Καζάκς είναι υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Λουίς ντε Γκίντος στη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ όταν λήξει η θητεία του Ισπανού τον Μάιο.
Παρότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης επιδιώκουν να λάβουν απόφαση τη Δευτέρα, ο ασυνήθιστα υψηλός αριθμός υποψηφίων σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Ο εκλεγμένος θα πρέπει στη συνέχεια να περάσει από ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ θα ζητηθεί και η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Την τελική απόφαση για το διορισμό θα λάβουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.