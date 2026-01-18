Καζάκς (ΕΚΤ): Η Ευρώπη ήδη βρίσκεται σε «πόλεμο» με τη Ρωσία

οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να προετοιμαστούν για περαιτέρω κλιμάκωση, αναφέρει το μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα πρέπει να είναι «αφελείς» και να πιστεύουν ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται ήδη «σε πόλεμο» με τη Ρωσία, και οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να προετοιμαστούν για περαιτέρω κλιμάκωση, δήλωσε στο Financial Times ο Μάρτινς Καζάκς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Παρότι η σύγκρουση δεν διεξάγεται «φυσικά στο έδαφός μας», οι κυβερνοεπιθέσεις και η σαμποτάζ υποθαλάσσιων καλωδίων στη Βαλτική σημαίνουν ότι η Ευρώπη χρειάζεται «να είναι ανθεκτική για να αντιμετωπίσει τέτοια γεγονότα», τόνισε ο Καζάκς σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στην εφημερίδα.

Αν ένα κράτος-μέλος της ευρωζώνης αντιμετώπιζε στρατιωτική σύγκρουση, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «ζητήματα χρηματοοικονομικής σταθερότητας» και να εγείρει ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους, ανέφερε ο Καζάκς, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι «περιορισμένοι» και μπορούν να αντιμετωπιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρώπη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία υποστηρίζοντας την Ουκρανία με τρόπο που η Μόσχα «να μην νικήσει» και ενισχύοντας τις στρατιωτικές της δυνάμεις για να λειτουργούν αποτρεπτικά, δήλωσε στην εφημερίδα.

Ο Καζάκς είναι υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Λουίς ντε Γκίντος στη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ όταν λήξει η θητεία του Ισπανού τον Μάιο.

Παρότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης επιδιώκουν να λάβουν απόφαση τη Δευτέρα, ο ασυνήθιστα υψηλός αριθμός υποψηφίων σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Ο εκλεγμένος θα πρέπει στη συνέχεια να περάσει από ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ θα ζητηθεί και η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Την τελική απόφαση για το διορισμό θα λάβουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

