Κοινή αντίδραση των 8 κρατών που στοχεύει ο Τραμπ: Οι απειλές για επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις

Ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας, τονίζουν στην ανακοίνωση τοςυ.

Σε κοινή δήλωση προέβησαν οι οκτώ χώρες που έγιναν στόχος των νέων δασμών του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, με αφορμή την αποστολή στρατιωτών στη Γροιλανδία.

Όπως αναφέρουν, οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις, ενώ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν ενωμένες και συντονισμένες στην αντίδρασή τους.

Παράλληλα, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία διατύπωσαν την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

Μην έχετε καμία αμφιβολία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν υλοποιηθούν οι απειλές των ΗΠΑ για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκούς συμμάχους λόγω της Γροιλανδίας, ωστόσο είναι πρόωρο να εξεταστεί η χρήση του «Μέσου κατά του Εξαναγκασμού» (ACI) της Ένωσης, δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας.

«Ο ρυθμός των εξελίξεων έχει αυξηθεί πολύ δραματικά και πολύ γρήγορα. Να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη θα απαντήσει προφανώς με αντίποινα αν επιβληθούν αυτοί οι δασμοί, και αυτό θα οδηγήσει σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο Μίχολ Μάρτιν.

«Προφανώς πρέπει να υπάρξει διάλογος για να αποτραπεί κάτι τέτοιο… Δεν μπαίνουμε ακόμη σε λεπτομέρειες και θεωρώ ότι (το Μέσο κατά του Εξαναγκασμού) είναι κάπως πρόωρο αυτή τη στιγμή, αλλά φυσικά μπορεί να τεθεί στο τραπέζι», πρόσθεσε ο Μάρτιν σε συνέντευξή του στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTE.

