Χατζηδάκης: Να περάσουμε από τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις στην αγροτική ανάπτυξη

Η κυβέρνηση δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι είναι «απέναντι» στους αγρότες, τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Με τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ, στο τέλος θα μείνει ένα δικαιότερο σύστημα για τους πραγματικούς παραγωγούς. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε το μοντέλο της γεωργίας, να κάνουμε την κρίση ευκαιρία και να μετατρέψουμε το υπουργείο που ασχολείται σε μεγάλο βαθμό από τη δεκαετία του ’80 με επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, σε πραγματικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να δούμε καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες και να αντιμετωπίσουμε την απερήμωση της υπαίθρου».

Αυτά ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι είναι «απέναντι» στους αγρότες. «Η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τον αγροτικό κόσμο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα», τόνισε. Ενόψει δε της αυριανής συνάντησης με εκπροσώπους αγροτοσυνδικαλιστών στο Μέγαρο Μαξίμου, σημείωσε τα εξής:

«Αυτή η συνάντηση θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Ο διάλογος με τους αγροτοσυνδικαλιστές γινόταν μέχρι το Νοέμβριο, οπότε δεν είχαν γίνει ακόμα πληρωμές, στη συνέχεια όταν προχώρησαν οι πληρωμές ο διάλογος σταμάτησε. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν μπορεί σε κάθε συνάντηση να γίνονται και νέες παροχές. Αυτό το ξεκαθάρισε άλλωστε και ο πρωθυπουργός. Τα θέματα σε σχέση με το αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο αντιμετωπίστηκαν. Αύριο μπορούμε να συζητήσουμε για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2028 – 2034, που βρίσκεται στην κορυφή της αγροτικής ατζέντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την διακομματική επιτροπή σε σχέση με τη γεωργία που θα συζητηθεί την Τετάρτη στη Βουλή και φυσικά για επιμέρους πτυχές, διοικητικά ζητήματα και ρυθμίσεις».

Σε ερώτηση αναφορικά με τις πληροφορίες, που αναγράφονται για τις παρεμβάσεις στην οικονομία, που θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει αυτή η συζήτηση. «Ακόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι των προηγούμενων παρεμβάσεων. Όλα θα εξεταστούν στην ώρα τους, το υπουργείο Οικονομικών θα δει τι πετύχαμε και το Σεπτέμβριο ο Μητσοτάκης θα πάει και πάλι στη ΔΕΘ για να ανακοινώσει τις αποφάσεις», ανέφερε. «Η Ελλάδα έχει δύο σημαντικά όπλα που είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα παραπάνω έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Ο συνδυασμός των δύο αυτών παραμέτρων μας δίνει περιθώρια τα οποία θα εξαντλήσουμε. Όχι με τη λογική του «δώστα όλα», δεν πρόκειται να τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα γιατί η πατρίδα μας έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τους Αγιοβασίληδες της πολιτικής».

«Με τη Νέα Δημοκρατία», όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, «γίνονται σταθερά βήματα μπροστά. Η ανεργία μειώθηκε από το 18 στο 8%, ο κατώτατος μισθός από 650 ευρώ ανέβηκε στα 880, από 1ης Απριλίου θα ανέβει κι άλλο και μέχρι του χρόνου θα πάει στα 950 ευρώ. Ο μέσος μισθός στο τέλος της τετραετίας θα φτάσει στα 1500 ευρώ. Η προσωπική διαφορά στις συντάξεις θα καταργηθεί, ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά από του χρόνου επίσης θα καταργηθεί. Έχουμε χτίσει μια πιο θετική εικόνα στην οικονομία, δεν λέω ότι έχουν επιτευχθεί θαύματα αλλά η Ελλάδα έχει ανέβει πιο ψηλά γιατί εφαρμόζουμε πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες».

Σε ερώτηση για το κόμμα της κας Καρυστιανού, που έχει προαναγγελθεί, επεσήμανε ότι αφορά το χώρο της αντιπολίτευσης, είτε της αριστεράς είτε της ακροδεξιάς. αλλά πάντως όχι το χώρο του πραγματισμού. «Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν και κυρίως σε μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της. Το μεγαλύτερο πλήγμα άλλωστε, υπέστησαν οι οικογένειες των θυμάτων. Από ό,τι διαβάζω όμως, πρόκειται για ένα κόμμα που έχει ουσιώδεις διαφορές από τη Νέα Δημοκρατία καθώς φαίνεται ότι κινείται στο χώρο του λαϊκισμού. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα έχει να χάσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις είναι ότι εκείνοι που θα χάσουν κυρίως είναι ο κ. Βελόπουλος, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κα Κωσταντοπούλου, το ΠΑΣΟΚ».

Για το κόμμα του κ. Τσίπρα σημείωσε ότι αφορά εκ των πραγμάτων στο χώρο της αριστεράς. «Έχει καταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα με ημερομηνία λήξης, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ποσοστό του πέφτει με την πάροδο του χρόνου και κυρίως ότι κάνει χαμηλές πτήσεις».

«Εμείς», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, τις μεταρρυθμίσεις και να πούμε στο τέλος της τετραετίας «το είπαμε, το κάναμε». Και επίσης να ξεδιπλώσουμε μια ατζέντα για το άμεσο μέλλον, την Ελλάδα του 2030, να δούμε την Συνταγματική αναθεώρηση από την πλευρά του κόσμου ώστε να είναι εργαλείο επανεκκίνησης του πολιτικού συστήματος και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών. Χρειάζεται ενσυναίσθηση, κατανόηση των προβλημάτων του κόσμου και να μείνουμε μακριά από αλαζονικές προσεγγίσεις. Ο Μητσοτάκης βγήκε το 2019 και κυρίως ξαναβγήκε το 2023 γιατί θεωρήθηκε αποτελεσματικός και εξαγώγιμος σε σχέση με την Ελλάδα στο εξωτερικό. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να προχωρούμε με σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα και σεμνότητα».