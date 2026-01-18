Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής χαρακτηρίστηκε καθοριστική, καθώς σε κοντινή απόσταση βρίσκονται δεξαμενές πετρελαιοειδών.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περί τα μεσάνυχτα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Καζάνια, στο Πέραμα.

Λόγω του πυκνού καπνού, είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στην πορθμειακή γραμμή Σαλαμίνα-Πέραμα. Πάντως μετά την κατάσβεση της φωτιάς τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Η εστία εκδηλώθηκε πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, καίγοντας κυρίως χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα σε παρακείμενο υπαίθριο χώρο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, με τη συνδρομή μηχανημάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ