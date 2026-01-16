Η επίσημη λίστα των αγροτών που θα συναντηθούν με τον Μητσοτάκη

Ανακοινώθηκε η αντιπροσωπεία της ΠΕΜ για συνάντηση με Μητσοτάκη τη Δευτέρα, χωρίς Ανεστίδη.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Συγκεκριμένα η 31μελής αντιπροσωπεία αποτελείται από τους:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔ'ΑΝΗΣ

ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

Εκτός επιτροπής ο Ιορδάνης Ιωαννίδης

«Μετά από πολυ σκέψη και πίεση! Ο αγώνας ήταν κοινός για το συλλογικό συμφέρον του κλάδου! Μετά όμως από κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι είχαν άλλες κατευθύνσεις και ιδέες για αυτόν τον αγώνα ΘΕΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΜΟΥ ΕΚΤΌΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την στήριξή τους στο πρόσωπο μου αλλά βγήκα καθαρά σαν αγρότης για το καλό του κλάδου και πετώντας την κομματική μου ταυτότητα κάποιοι δεν ενήργησαν με τον ίδιο γνώμονα! Αποχωρώ λοιπόν και από το συντονιστικό καθώς και την επιτροπή ! Πάντα είχα γνώμονα το καλό του αγροτικού κλάδου καί αυτό θα συνεχίσω να κάνω ! ΚΌΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΟ ΕΜΑΣ!Πάντα στρατιώτης για το αγροτικό κίνημα αλλά χωρίς παροπιδες!»

Χωρίς Ανεστίδη

Υπενθυμίζεται πως το μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισε μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κώστα Ανεστίδη, ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου τη Δευτέρα.

Οι υβριστικές εκφράσεις του προαναφερθέντα, κατά του πρωθυπουργού έφεραν αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο, ενώ νωρίτερα σήμερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα παρουσίας του κ. Ανεστίδη στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.