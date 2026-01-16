Γερμανός ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ δεν θα καταλάβουν την Γροιλανδία δια της βίας

Την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ δεν θα καταλάβουν την Γροιλανδία δια της βίας εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, αναφερόμενος στις πρόσφατες επαφές του στην Ουάσιγκτον.

Την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ δεν θα καταλάβουν την Γροιλανδία δια της βίας εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (CDU), αναφερόμενος στις πρόσφατες επαφές του στην Ουάσιγκτον.

Από τις συνομιλίες μου με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης φέρνω πίσω «το καθησυχαστικό συναίσθημα ότι έχουμε κοινή αντίληψη εντός της Ατλαντικής συμμαχίας και ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινά συμπεράσματα», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα απόψε με την Αυστριακή ομόλογό του Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ και πρόσθεσε ότι, «αν πρέπει να αμυνθούμε, τότε πρέπει να αμυνθούμε και από άλλες εξωτερικές απειλές, ειδικά από τη Ρωσία».

Το ζήτημα σχετικά με τη Γροιλανδία, επισήμανε, είναι «αν εμείς, μαζί με άλλους, είμαστε ικανοί - και πράγματι είμαστε ικανοί -, να αναλάβουμε την ευθύνη για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής». Αυτό είναι και το ζήτημα που έχει θέσει στο τραπέζι ο Αμερικανός πρόεδρος, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, για να τονίσει: «Εάν η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία αφορά πραγματικά την ασφάλεια, τότε μπορεί να αφήσει αυτό το έργο στους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να χειριστούν αυτό το έργο μόνοι τους. Χωρίς να χρειαστεί οι ΗΠΑ να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία». Ο ίδιος πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν βλέπει κάποια ένδειξη ότι θα μπορούσε να συμβεί μια τέτοια παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Βάντεφουλ δήλωσε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να προστατεύσουν την περιοχή της Αρκτικής. «Ως Ευρωπαίοι, πρέπει να κλείσουμε γρήγορα τα υπάρχοντα κενά και να καλύψουμε τη διαφορά σχετικά με τις δυνατότητες», υπογράμμισε και σημείωσε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να αναλάβει «ηγετικό ρόλο» για την ασφάλεια της Ευρώπης. «Αυτό ισχύει για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά και για την Αρκτική, όπου αντιμετωπίζουμε μια νέα κατάσταση ασφαλείας», διευκρίνισε, δεν αποκάλυψε ωστόσο λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή στόχο της «μικρής αναγνωριστικής αποστολής» της Bundeswehr στη Γροιλανδία - αυτό είναι θέμα του υπουργείου 'Αμυνας, δήλωσε.

Η Γερμανία έχει «τεράστιο ρόλο και ευθύνη», συμφώνησε η Αυστριακή υπουργός Εξωτερικών, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι η χώρα της δεν σκοπεύει να στείλει τους δικούς της στρατιώτες στη Γροιλανδία. Ως ουδέτερο κράτος, η Αυστρία συμμετέχει σε άλλα μέτωπα, για παράδειγμα, σε ειρηνευτικές αποστολές στα Βαλκάνια και σκοπεύει να αυξήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, δήλωσε η κυρία Μάινλ - Ράιζινγκερ, με στόχο να φθάσει το 2032 στη διάθεση του 2% του ΑΕΠ της για αμυντικό εξοπλισμό. Η Αυστρία επιθυμεί επίσης να συμμετάσχει στη διαδικασία δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης, πρόσθεσε.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε ακόμη ότι η Δύση πρέπει να επικεντρωθεί στα ουσιώδη και να λάβει σοβαρά υπόψη την απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία. «Κάθε μέρα, κάθε βράδυ, ο λαός της Ουκρανίας υφίσταται τις βάναυσες επιθέσεις του Πούτιν που στοχεύουν τις ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο υπουργός και είπε χαρακτηριστικά: «Η δυτική συμμαχία έχει ήδη αρκετά στο πιάτο της: τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, την κατάσταση στη Γάζα, την ανθρωπιστική καταστροφή στο Σουδάν και την βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν από ένα βάναυσο καθεστώς. Αυτά είναι αρκετά προβλήματα, λέει. Η δυτική συμμαχία δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται με περιττά νέα ζητήματα».